Прикамский строительный подрядчик снизил прибыль почти в пять раз

ООО «Стройпромкомплект» опубликовало финансовый отчет за 2025 год. По данным Rusprofile, выручка компании составила 1,4 млрд руб., что ниже показателя прошлого года на 35% (в 2024-м — 2,2 млрд руб.). Чистая прибыль компании снизилась почти в пять раз: с 1 млрд руб. до 221,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

ООО «СПК» было зарегистрировано в 2002 году в Чернушке. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоотведения и газоснабжения. Также компания занимается строительством дорог, зданий, мостов, местных линий связи и электропередач, а также производством строительных металлических конструкций. Единоличным владельцем и гендиректором выступает Алексей Треногин.