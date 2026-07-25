В Крыму ограничили подачу воды в Судаке и Евпатории из-за аварии на электросети
В Крыму 19 населенных пунктов временно остались без водоснабжения, сообщило ГУП «Вода Крыма». Там уточнили, что сегодня произошла авария на сетях «Крымэнерго».
Для проведения ремонтных работ водоснабжение ограничили, в том числе, в Евпатории и Судаке. В Феодосийском районе без воды остались четыре села, вблизи Судака — 10 населенных пунктов.
Перебои с водоснабжением в Крыму из-за аварий на электросетях не являются единичным случаем. Например, 11 июля в Крыму уже отключали водоснабжение в Евпатории, Саках, Армянске и Красноперекопске из-за аварийных работ «Крымэнерго». Удары беспилотников 6 июля привели к блэкауту на всей территории полуострова, что вызвало частичное восстановление электроснабжения в ряде городов, включая Феодосию, Евпаторию, Симферополь, Керчь и Судак.
Проблемы с водоснабжением в Крыму часто связаны с износом сетей, где, по оценкам на ноябрь 2021 года, потери воды составляли до 70% в некоторых районах. Ситуация усугублялась засухами и прекращением подачи воды по Северо-Крымскому каналу с 2014 года. Однако власти заявляли о заполнении водохранилищ и разработанных схемах водоснабжения на случай повторения проблем.