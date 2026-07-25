В Крыму ограничили подачу воды в Судаке и Евпатории из-за аварии на электросети

В Крыму 19 населенных пунктов временно остались без водоснабжения, сообщило ГУП «Вода Крыма». Там уточнили, что сегодня произошла авария на сетях «Крымэнерго».

Для проведения ремонтных работ водоснабжение ограничили, в том числе, в Евпатории и Судаке. В Феодосийском районе без воды остались четыре села, вблизи Судака — 10 населенных пунктов.