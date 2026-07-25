Один из числившихся погибшими при атаке на Киров оказался жив

Один из признанных погибшими при ракетном ударе по заводу в Кирове жив. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов в Telegram-канале. По его словам, работник предприятия не выходил на связь.

«Слава Богу, погибших на месте не 6, а 5 человек. Один из работников предприятия, числящийся пропавшим под завалами, не выходивший на связь, жив»,— написал господин Соколов. Погибших губернатор назвал «героями трудового фронта» и заявил, что представил их к госнаградам.

Киров атаковали утром 24 июля. Было атаковано одно из предприятий столицы области, но какое именно, официально не сообщалось. Пострадали 32 человека. В Кировской области объявлен трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.