Бизнес составляет иски

Бизнес стал чаще обращаться в суды. Количество исков в арбитражных инстанциях в первой половине 2026-го выросло на 7,5% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Об этом “Ъ FM” сообщили в Контур.Фокусе. Эксперты отмечают, что больше всего подают в суд на торговые и строительные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вероятно, тенденция связана с тем, что бизнес адаптировался к повышенной госпошлине, говорит председатель коллегии адвокатов «Никольская Консалтинг» Алексей Панич:

«Рост числа исков, который мы сейчас наблюдаем, нельзя назвать взрывным. Каких-то однозначных причин для этого пока нет. Но один из возможных факторов — постепенное ухудшение ситуации в экономике. Здесь действует простое правило: чем сложнее экономическая ситуация, тем больше становится коммерческих споров. Второе возможное объяснение связано с повышением государственной пошлины в сентябре 2024 года. После этого часть исков, особенно на небольшие суммы, просто перестали подавать. Компании пытались урегулировать споры мирным путем и до последнего откладывали обращение в суд, чтобы избежать дополнительных расходов.Сейчас больше всего исков предъявляют к строительным и торговым компаниям.

Это ключевые отрасли экономики, поэтому рост числа споров может говорить о том, что участники рынка стали менее терпимо относиться к просрочкам платежей и чаще отстаивают свои интересы в судебном порядке».

Осенью 2025-го минимальная сумма для подачи имущественного иска в арбитражный суд увеличилась с 3 тыс. руб. до 10 тыс. руб. При этом максимальный порог вырос до 10 млн руб. вместо прежних 200 тыс. руб. Впрочем, бизнес стал чаще обращаться в суды по другой причине, считает партнер юридической фирмы Birch Legal Александр Боломатов:

«Определенный рост действительно есть. Во многом он связан с тем, что ранее действовали моратории на обращение в суды: сначала в период пандемии, затем вводились и другие ограничения. Сейчас все эти моратории отменены. Бывают ли ситуации, когда бизнесу невыгодно обращаться в суд из-за высокой госпошлины или небольшой суммы требований? Такое возможно только в том случае, если истец заранее понимает, что судебное решение, скорее всего, не будет исполнено из-за отсутствия у должника средств. В обычной ситуации госпошлина впоследствии взыскивается с ответчика.

Кроме того, существуют разные формы судебного производства, например приказное. В зависимости от категории спора и суммы требований оно позволяет достаточно быстро получить судебный акт, имеющий такую же юридическую силу, как и решение суда. Поэтому вопрос госпошлины в большей степени касается сложных, многоэпизодных процессов с большим объемом требований. Если говорить о следующем годе, то, на мой взгляд, количество исков, если и вырастет, то незначительно.

Общий объем заявленных требований уже долгое время остается относительно стабильным. Я бы ожидал роста примерно на 5-10%».

По данным Контур.Фокуса, больше всего бизнес судится в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В первой половине 2025-го только в этих регионах подали свыше 200 тыс. исков в арбитражные инстанции.

Никита Путятин