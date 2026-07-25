Вузы в России перейдут на обновленную систему образования не позднее 2030 года
Все российские вузы к 2030 году полностью перейдут на обновленную систему высшего образования, сообщил «РИА Новости» замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.
Господин Могилевский отметил консервативность сферы образования и необходимость действовать последовательно и аккуратно. Цель реформы — не навредить процессу обучения, а повысить качество подготовки специалистов в российских вузах.
Пилотный проект был запущен в мае 2023 года с участием шести университетов: МАИ, МИСИС, МПГУ, Балтийского федерального университета, Санкт-Петербургского горного университета и Томского государственного университета. В настоящее время число участников проекта достигло 17 вузов.
В рамках новой модели студенты получают базовое высшее образование или специализированное высшее образование. Аспирантура выделена в отдельный вид профессионального обучения для подготовки научно-педагогических и исследовательских кадров, что охватывает 581 образовательную программу.
Реформа системы высшего образования в России началась в мае 2022 года с объявления Минобрнауки об отказе от Болонской системы. Изначально планировалось перейти на новую систему к 2025 году, но сроки были перенесены.
Новая концепция предполагает замену бакалавриата и магистратуры на два уровня: базовое высшее образование (со сроком обучения от четырех до шести лет) и специализированное высшее (от одного года до трех лет), с сохранением аспирантуры как отдельного уровня. Цель реформы — повысить качество подготовки специалистов, усилить связь вузов с работодателями и удовлетворить потребности экономики.
Пилотный проект по внедрению новой модели стартовал в мае 2023 года с участием шести вузов и показал свою эффективность. В дальнейшем его расширили до 17 университетов, а к 2026 году все российские вузы начнут набор по новым стандартам. Студентов, поступивших на старые программы бакалавриата и магистратуры, изменения не коснутся.