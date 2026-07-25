Вузы в России перейдут на обновленную систему образования не позднее 2030 года

Составлено ИИ-Ассистентъ

Реформа системы высшего образования в России началась в мае 2022 года с объявления Минобрнауки об отказе от Болонской системы. Изначально планировалось перейти на новую систему к 2025 году, но сроки были перенесены.

Новая концепция предполагает замену бакалавриата и магистратуры на два уровня: базовое высшее образование (со сроком обучения от четырех до шести лет) и специализированное высшее (от одного года до трех лет), с сохранением аспирантуры как отдельного уровня. Цель реформы — повысить качество подготовки специалистов, усилить связь вузов с работодателями и удовлетворить потребности экономики.

Пилотный проект по внедрению новой модели стартовал в мае 2023 года с участием шести вузов и показал свою эффективность. В дальнейшем его расширили до 17 университетов, а к 2026 году все российские вузы начнут набор по новым стандартам. Студентов, поступивших на старые программы бакалавриата и магистратуры, изменения не коснутся.