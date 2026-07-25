В Ульяновской области прорабатывают маршруты поставок зерна в Западную Африку

Из Ульяновской области в страны Западной Африки планируют организовать экспортные поставки зерновых культур. Об этом говорили на совещании, прошедшем под руководством министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Алексея Леушкина, сообщает управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время совещания были рассмотрены вопросы реализации нового логистического маршрута доставки зерна из Ульяновской области в страны Западной Африки через морские порты Санкт-Петербурга и Финского залива, а также действующие логистические схемы транспортировки экспортной продукции участниками внешнеэкономической деятельности региона.

В результате договорились использовать мультимодальные маршруты перевозки зерна как способ оперативной доставки продукции, а также о межведомственном взаимодействии с участниками процесса.

Руфия Кутляева