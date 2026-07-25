Над Самарской, Ульяновской областями и рядом других регионов ночью сбили 328 украинских БПЛА

Прошедшей ночью, с 20:00 (MSK) 24 июля до 08:00 25 июля дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

БПЛА были уничтожены над территориями Самарской, Ульяновской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Кировской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Чувашия, Республики Марий Эл, Республики Башкортостан, Республики Калмыкия и над акваторией Азовского моря.

Руфия Кутляева