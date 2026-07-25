Житель Татарстана погиб от падения дерева

Житель Татарстана погиб при падении дерева во время непогоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошел в ночь на 25 июля в Зеленодольском районе. От полученных травм мужчина 1962 года рождения скончался.

По данным ведомства, из-за ветра скоростью до 17 м/с с порывами до 22 м/с в республике упали 20 деревьев: 16 — в Зеленодольском районе, два — в Казани, по одному — в Буинском и Верхнеуслонском районах. В поселке Васильево Зеленодольского района упавшие деревья также повредили два легковых автомобиля.

Анна Кайдалова