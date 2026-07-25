В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА и режим беспилотной опасности

В Татарстане в 07:44 отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Также в 05:44 отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов на Казань и Зеленодольск.

В это время в аэропорту Казани действовали ограничения на полеты, сейчас их сняли. В аэропорту Бугульмы ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются.

Анна Кайдалова