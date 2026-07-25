В Тольятти в третьем квартале планируют ввести в эксплуатацию акватермальный комплекс «Атолл»

Федеральный проект акватермального комплекса «Атолл» в Тольятти выходит на финишную прямую. Основные строительно-монтажные работы завершены, идет обустройство территории и оснащение комплекса высокотехнологичным оборудованием. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года. Планируется, что комплекс будет крупнейшим в регионе, сообщает министерство туризма Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Проект прошел строгий конкурсный отбор Минэкономразвития России, вошел в федеральную программу льготного кредитования и получил высокую оценку на государственном уровне. Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева провела инспекционный выезд с целью мониторинга темпов строительных работ.

Масштаб комплекса — 18 тыс. кв. м. Проектом предусмотрены четыре бассейна (уличный с аттракционами, взрослый рекреационный, два детских — включая отдельную чашу для грудных детей) и два джакузи. Также комплекс будет включать четыре вида саун и турецкий хамам. Концепция развития предусматривает дальнейшее расширение спектра оздоровительных услуг.

Руфия Кутляева