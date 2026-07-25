Андерс Брейвик и битва за внимание

Один из самых известных террористов в мире, норвежец Андерс Брейвик, попал за решетку 15 лет назад, сразу после своих преступлений 22 июля 2011 года. Условия его содержания в норвежской тюрьме не раз оказывались в центре дискуссий — кто-то возмущается, что он живет лучше многих на воле. Сам же осужденный считает себя жертвой нарушения прав человека. А еще он не дает о себе забыть ни СМИ, ни обществу, делая политические заявления и подавая жалобы по любому удобному поводу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jon-Are Berg-Jacobsen / Aftenposten / Scanpix / Reuters Фото: Jon-Are Berg-Jacobsen / Aftenposten / Scanpix / Reuters

Текст: Яна Рождественская

15 лет назад, 22 июля 2011 года, норвежец Андерс Брейвик сначала совершил взрыв в правительственном квартале Осло, а потом поехал на остров Утейя и расстрелял там участников молодежного лагеря правившей тогда в Норвегии Рабочей партии. В общей сложности он убил 77 человек, ранения получили еще более 300.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 16 Днем 22 июля Андерс Брейвик совершил взрыв в правительственном квартале Осло Фото: Fartein Rudjord / AP В результате теракта погибло 8 человек, около 200 получили ранения Фото: Morten Holm / Scanpix / Reuters Следующая фотография 1 / 2 16 Днем 22 июля Андерс Брейвик совершил взрыв в правительственном квартале Осло Фото: Fartein Rudjord / AP В результате теракта погибло 8 человек, около 200 получили ранения Фото: Morten Holm / Scanpix / Reuters

Сразу после прибытия полиции на место преступления Брейвик сдался. В ходе следствия и выяснилось, что готовил свою акцию 32-летний террорист почти десять лет. Также стало известно, что ультраправый боевик-одиночка своим терактом хотел наказать норвежское государство, которое, по его мнению, помогало мусульманам прибирать к рукам Европу. В 2012 году Брейвика приговорили к максимальному сроку — 21 году тюрьмы с возможностью неограниченного продления, если по истечении этого срока он будет считаться все еще опасным для общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Из Осло Брейвик поехал на остров Утейя, где проходил молодежный лагерь Рабочей партии Фото: Presse 3.0, Vegard M. Aas / AP На Утейе террорист убил 69 человек Фото: Marius Arnesen / NRK / Scanpix / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Из Осло Брейвик поехал на остров Утейя, где проходил молодежный лагерь Рабочей партии Фото: Presse 3.0, Vegard M. Aas / AP На Утейе террорист убил 69 человек Фото: Marius Arnesen / NRK / Scanpix / Reuters

Во время процесса Брейвик всеми силами привлекал к себе внимание. Еще при задержании он сказал полицейским, что не собирается умирать, поскольку ему еще есть что сказать Норвегии и всему миру. Постоянное желание появляться в новостях террорист демонстрирует и в заключении. Тягу к вниманию считают основной мотивацией его преступлений и дальнейших действий и многие специалисты. Так, исследователи из Международного центра по борьбе с терроризмом (ICCT) назвали действия Брейвика в заключении «битвой за внимание длиною в жизнь».

Три комнаты, видеоигры и морские свинки Условия пребывания Брейвика в тюрьме вызывают много споров. Заключение он начал отбывать в отделении особо строгого режима тюрьмы Ила в Беруме на юго-востоке Норвегии. Вскоре после того как Брейвик оказался там, стала появляться информация об условиях содержания преступника. Его поместили в трехкомнатную камеру, состоявшую из спальни, телевизионного пространства, зала для тренировок, кухни и ванной. Брейвик может ежедневно выходить на прогулку, играть в видеоигры и пользоваться компьютером, правда, без доступа в интернет, смотреть телевизор, читать книги и газеты, вести переписку — с цензурой. У него есть кухня, где он может сам готовить себе еду. Как сообщалось, он даже испек пряничный домик на тюремный конкурс. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Условия содержания Брейвика привлекают большое внимание Фото: Cornelius Poppe / NTB scanpix / Reuters Многих возмущает, что террорист сидит в трехкомнатной камере, может играть в видеоигры и даже держать домашних животных Фото: Trond A. Isaksen / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Условия содержания Брейвика привлекают большое внимание Фото: Cornelius Poppe / NTB scanpix / Reuters Многих возмущает, что террорист сидит в трехкомнатной камере, может играть в видеоигры и даже держать домашних животных Фото: Trond A. Isaksen / Reuters За время заключения Брейвик несколько раз получал свидания с матерью до ее смерти в 2013 году. Также было несколько встреч с религиоведом и исследователем экстремизма Маттиасом Гарделлем, который взял у Брейвика интервью. Заключенному разрешено держать домашних животных: сначала это были волнистые попугайчики, затем — морские свинки. В 2013 году стало известно, что Брейвик из тюрьмы начал обучение политологии в Университете Осло. Он прослушал два курса, после чего бросил учебу. А в 2017-м Брейвик сменил имя — теперь официально его зовут Фьотольф Хансен. Условия заключения Брейвика не раз оказывались в центре репортажей и в фокусе внимания общественности. Многие критиковали тот факт, что преступник живет лучше, чем некоторые люди на свободе. Как отмечал преподаватель Школы права британского Портсмутского университета Панос Капитос, «условия жизни человека, ответственного за одно из самых ужасных преступлений в новейшей истории, кажутся неизмеримо лучшими, чем условия жизни беженцев… массово прибывающих в Европу в последние годы». По его мнению, такая «очевидная асимметрия поднимает экзистенциальные вопросы о приоритетах европейской системы защиты прав человека». Норвежские власти объясняют условия содержания Брейвика тем, что заключение должно ограничивать свободу человека, а не причинять ему дополнительные страдания, и указывают на то, что уровень рецидивов здесь намного ниже, чем во многих других странах. По словам профессора юриспруденции Университета Осло Йохана Бухта, уголовные наказания в скандинавских странах основываются на «понимании, что наказание не должно быть строже, чем это необходимо», причем в центре находится реабилитация преступника и помощь в возврате к нормальной жизни.

Осужденный сутяжник Все это не помешало Брейвику уже в 2012 году начать отправлять жалобы на условия содержания. Как писали СМИ, его случай «тестирует границы приверженности Норвегии принципам терпимости и реабилитации» преступников. Так, Брейвик жаловался на качество еды, которую ему приходится разогревать в микроволновке, на холодный кофе и на то, что ему не предоставили крем для лица конкретного бренда. Также он сетовал на то, что тюремная цензура не дает ему получать письма от тех, кто симпатизирует его действиям, а также переписываться с другими крайне правыми. Кроме того, Брейвик требовал более частого доступа к спортзалу и более интересных видеоигр. В 2016 году Брейвик подал иск к норвежским властям, заявив, что условия его содержания являются нарушением прав человека. Тут он уже решил оспаривать не мелкие недостатки камеры, а на сам тот факт, что он сидит в одиночном заключении и страдает от изоляции. Брейвик и его адвокаты говорили, что это лишь радикализует его, а кроме того, негативно влияет на его психическое состояние. Еще одним поводом для жалоб были частые обыски и надевание наручников при выходе из камеры. Руководство тюрьмы заявляло, что, хотя Брейвик действительно изолирован от других заключенных, он может общаться с охранниками, священниками, медработниками и волонтерами, посещающими тюрьму. А еще подчеркивало, что камера Брейвика лучше среднестатистической как раз из-за ограничений на пользование общими с другими заключенными пространствами. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 2022 году Брейвика для смены обстановки перевели в тюрьму Рингерике Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters Брейвику может выходить на прогулку, но ему нельзя встречаться с другими заключенными Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters Следующая фотография 1 / 2 В 2022 году Брейвика для смены обстановки перевели в тюрьму Рингерике Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters Брейвику может выходить на прогулку, но ему нельзя встречаться с другими заключенными Фото: NTB / Ole Berg-Rusten / Reuters В 2022-м Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении, но суд отклонил его. В 2024-м он вновь подал иск с требованием прекратить его изоляцию от других заключенных, заявив, что за 12 лет в одиночестве у него появились суицидальные мысли и зависимость от антидепрессантов. Большинство судов Брейвик проигрывал — или же суд более высокой инстанции отменял решение низшего. Один из судей засомневался, нужно ли держать террориста в постоянной изоляции, но большинство все же считало это обоснованным. В одном из случаев судья заявил, что условия содержания Брейвика не являются пыткой и жестоким обращением, а изоляция оправдана риском того, что он может прибегнуть к насилию, а также тем, что на него самого могут напасть другие заключенные. Последний на данный момент суд Брейвик проиграл в 2025-м. Так что он по-прежнему живет в одиночной камере. Тем не менее с 2020 года Брейвику несколько раз разрешили пообщаться с другими заключенными в присутствии охраны. В 2022-м его перевели в другую тюрьму в Рингерике — это объяснялось необходимостью сменить обстановку, в которой он сидит.