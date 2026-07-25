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Путч, который лопнул

Как Пермь пережила августовские события 1991 года

19–21 августа 1991 года, 35 лет назад, в стране была предпринята попытка госпереворота. Группа высокопоставленных советских руководителей создала Государственный комитет по чрезвычайному положению, фактически отстранив от власти главу государства Михаила Горбачева. Сопротивление ГКЧП оказали Борис Ельцин и его сторонники во многих регионах страны. О том, как развивались события в Перми в последние советские годы — в фотогалерее «Ъ-Прикамье»

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Бюст Владимира Ленина в подвале одного из пермских институтов

Бюст Владимира Ленина в подвале одного из пермских институтов

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

В 1985 году генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев объявил о начале перестройки, которая изначально воспринималась как инструмент ускорения социально-экономического развития страны. Вскоре изменения приобрели и политический характер, в стране заговорили о гласности и демократизации общества. Не обошли эти тенденции и Пермь. &lt;br>На фото: пермяки на первомайской демонстрации. Конец 1980-х годов&lt;br>

В 1985 году генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев объявил о начале перестройки, которая изначально воспринималась как инструмент ускорения социально-экономического развития страны. Вскоре изменения приобрели и политический характер, в стране заговорили о гласности и демократизации общества. Не обошли эти тенденции и Пермь.
На фото: пермяки на первомайской демонстрации. Конец 1980-х годов

И если представители старшего поколения часто придерживались консервативных настроений, то большинство молодежи выступало за дальнейшую либерализацию и демократизацию политической системы. &lt;br>На фото: участники митинга в Перми за отмену 6-й статьи Конституции СССР «О руководящей роли КПСС», 1990 год&lt;br>

И если представители старшего поколения часто придерживались консервативных настроений, то большинство молодежи выступало за дальнейшую либерализацию и демократизацию политической системы.
На фото: участники митинга в Перми за отмену 6-й статьи Конституции СССР «О руководящей роли КПСС», 1990 год

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Довольно быстро от лозунгов о демократизации существующего общественно-политического строя активисты перешли к требованиям его демонтажа. К 1990 году выйти с антикоммунистическими плакатами стало возможно даже во время ноябрьской демонстрации. &lt;br>На фото: участники демонстрации ко Дню Октябрьской революции на Октябрьской площади Перми, 7 ноября 1990 года&lt;br>

Довольно быстро от лозунгов о демократизации существующего общественно-политического строя активисты перешли к требованиям его демонтажа. К 1990 году выйти с антикоммунистическими плакатами стало возможно даже во время ноябрьской демонстрации.
На фото: участники демонстрации ко Дню Октябрьской революции на Октябрьской площади Перми, 7 ноября 1990 года

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Во время одного из антисоветских митингов. Пермь, 1990 год

Во время одного из антисоветских митингов. Пермь, 1990 год

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

На фото: участники митинга за отставку правительства. Зима, 1990 год

На фото: участники митинга за отставку правительства. Зима, 1990 год

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

И если в политической сфере изменения наступили довольно быстро, то в экономике дела обстояли гораздо хуже. Наполнить полки магазинов власти не смогли ни на первом, ни на втором этапе перестройки. &lt;br>На фото: очередь в продуктовый магазин на улице Крупской, 1986 год&lt;br>

И если в политической сфере изменения наступили довольно быстро, то в экономике дела обстояли гораздо хуже. Наполнить полки магазинов власти не смогли ни на первом, ни на втором этапе перестройки.
На фото: очередь в продуктовый магазин на улице Крупской, 1986 год

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Кроме того, жителей СССР раздражала объявленная правительством антиалкогольная кампания. Часть магазинов лишалась права торговать спиртным. Там, где отпускать алкоголь все же было можно, вводилось ограничение времени торговли — с 14 до 19 часов. &lt;br>На фото: очередь за алкоголем у универсама, май 1986 года&lt;br>

Кроме того, жителей СССР раздражала объявленная правительством антиалкогольная кампания. Часть магазинов лишалась права торговать спиртным. Там, где отпускать алкоголь все же было можно, вводилось ограничение времени торговли — с 14 до 19 часов.
На фото: очередь за алкоголем у универсама, май 1986 года

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

К 1990 году товарный кризис обострился настолько, что в Перми практически исчезли сигареты — предмет первой необходимости для многих жителей той эпохи. И если ряд важных товаров можно было получить по талонам, то на сигареты и папиросы их не было в принципе. В то время получила распространение торговля окурками, пол-литровую банку с ними продавали за 3 руб. 26 июля 1990 года в Перми случился «табачный бунт», после того как в табачном магазине в центре города закончился товар. Очередь из курильщиков перекрыла улицу, остановив трамвайное движение, после чего двинулась к зданию горисполкома. Митингующие разошлись только после того, как глава горисполкома Владимир Филь пообещал навести порядок. &lt;br>На фото: люди перекрывают движение по улице Ленина, 26 июля 1990 года&lt;br>

К 1990 году товарный кризис обострился настолько, что в Перми практически исчезли сигареты — предмет первой необходимости для многих жителей той эпохи. И если ряд важных товаров можно было получить по талонам, то на сигареты и папиросы их не было в принципе. В то время получила распространение торговля окурками, пол-литровую банку с ними продавали за 3 руб. 26 июля 1990 года в Перми случился «табачный бунт», после того как в табачном магазине в центре города закончился товар. Очередь из курильщиков перекрыла улицу, остановив трамвайное движение, после чего двинулась к зданию горисполкома. Митингующие разошлись только после того, как глава горисполкома Владимир Филь пообещал навести порядок.
На фото: люди перекрывают движение по улице Ленина, 26 июля 1990 года

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Вставший трамвай использовался как трибуна для выступлений

Вставший трамвай использовался как трибуна для выступлений

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Виноватой в табачном кризисе пермяки посчитали власть

Виноватой в табачном кризисе пермяки посчитали власть

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Главным запланированным политическим событием 1991 года должны были стать выборы президента РСФСР. За неделю до них в Пермь прибыл председатель Верховного Совета Борис Ельцин, который встретился с представителями общественности. В итоге за господина Ельцина проголосовали свыше 70% избирателей. &lt;br>На фото: Борис Ельцин выступает перед пермяками уже в качестве президента РФ во время предвыборной кампании 1996 года&lt;br>

Главным запланированным политическим событием 1991 года должны были стать выборы президента РСФСР. За неделю до них в Пермь прибыл председатель Верховного Совета Борис Ельцин, который встретился с представителями общественности. В итоге за господина Ельцина проголосовали свыше 70% избирателей.
На фото: Борис Ельцин выступает перед пермяками уже в качестве президента РФ во время предвыборной кампании 1996 года

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

19 августа первым сообщением по радио, которое услышали пермяки, было «Заявление советского руководства». Из него они узнали о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению, а также о том, что Михаил Горбачев не может исполнять функции главы государства по состоянию здоровья, которые переходят к вице-президенту Геннадию Янаеву. В ответ Борис Ельцин заявил о попытке государственного переворота. Москвичи вышли на улицы. Страна оказалась на грани гражданской войны. &lt;br>На фото: москвичи возводят баррикады у Дома Правительства&lt;br>

19 августа первым сообщением по радио, которое услышали пермяки, было «Заявление советского руководства». Из него они узнали о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению, а также о том, что Михаил Горбачев не может исполнять функции главы государства по состоянию здоровья, которые переходят к вице-президенту Геннадию Янаеву. В ответ Борис Ельцин заявил о попытке государственного переворота. Москвичи вышли на улицы. Страна оказалась на грани гражданской войны.
На фото: москвичи возводят баррикады у Дома Правительства

Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ

На фото: будущий член ГКЧП Олег Бакланов беседует с рабочими Пермского моторостроительного завода, 1988 год

На фото: будущий член ГКЧП Олег Бакланов беседует с рабочими Пермского моторостроительного завода, 1988 год

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

В Перми события развивались не столь стремительно, но местных оппозиционеров путчисты заставили поволноваться. Вспоминает Михаил Касимов, в 1991 году депутат горсовета Перми: «19 августа я был уверен, что меня арестуют. Вопрос был в том, успею я до этого что-то сделать или нет. Уже потом опубликовали огромные списки лиц, подлежащих аресту, но в итоге этого сделано не было. Думаю, члены ГКЧП все же не хотели умыться кровью. Сначала мы думали, что нужно уходить в подполье и вести борьбу оттуда, даже присмотрели места, где можно скрыться. Но когда вечером 19-го числа я посмотрел пресс-конференцию ГКЧП, то понял, что нужно выходить на улицы». &lt;br>На фото: Михаил Касимов во время одного из митингов в 1990 году (на заднем фоне справа)&lt;br>

В Перми события развивались не столь стремительно, но местных оппозиционеров путчисты заставили поволноваться. Вспоминает Михаил Касимов, в 1991 году депутат горсовета Перми: «19 августа я был уверен, что меня арестуют. Вопрос был в том, успею я до этого что-то сделать или нет. Уже потом опубликовали огромные списки лиц, подлежащих аресту, но в итоге этого сделано не было. Думаю, члены ГКЧП все же не хотели умыться кровью. Сначала мы думали, что нужно уходить в подполье и вести борьбу оттуда, даже присмотрели места, где можно скрыться. Но когда вечером 19-го числа я посмотрел пресс-конференцию ГКЧП, то понял, что нужно выходить на улицы».
На фото: Михаил Касимов во время одного из митингов в 1990 году (на заднем фоне справа)

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Во время путча в Москве оказался аппаратчик Пермского химического завода им. Орджоникидзе В. Нейман, который вместе с жителями столицы встал на защиту Дома Правительства. &lt;br>На фото: защитники на фоне баррикад из автобусов и троллейбусов&lt;br>

Во время путча в Москве оказался аппаратчик Пермского химического завода им. Орджоникидзе В. Нейман, который вместе с жителями столицы встал на защиту Дома Правительства.
На фото: защитники на фоне баррикад из автобусов и троллейбусов

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Тем временем ни жители Перми, ни власти не обладали точной информацией о том, что происходит в Москве. Ближе к обеду у народного депутата СССР Сергея Калягина стали собираться депутаты демократического направления городского и областного советов депутатов. Они пытались выработать общий план действий, предусматривающий созыв экстренной сессии Пермского городского Совета, президиума областного Совета и создание единого штаба демократических сил, получившего название «Штаб сопротивления». &lt;br>На фото: Сергей Калягин выступает перед участниками митинга&lt;br>

Тем временем ни жители Перми, ни власти не обладали точной информацией о том, что происходит в Москве. Ближе к обеду у народного депутата СССР Сергея Калягина стали собираться депутаты демократического направления городского и областного советов депутатов. Они пытались выработать общий план действий, предусматривающий созыв экстренной сессии Пермского городского Совета, президиума областного Совета и создание единого штаба демократических сил, получившего название «Штаб сопротивления».
На фото: Сергей Калягин выступает перед участниками митинга

Фото: личный архив Сергея Калягина

В военных учебных заведениях Перми объявили боевую готовность. Курсантам училища внутренних войск раздали щиты и дубинки. Представители «Штаба сопротивления» начали объезжать воинские части и распространять указ Бориса Ельцина «Об антиконституционности Государственного комитета по чрезвычайному положению — ГКЧП». В итоге на территории Пермской области вооруженные силы участия в августовских событиях не приняли. По воспоминаниям их участников, местная милиция обеспечивала порядок и охраняла здания органов власти. Впрочем, демократических активистов пустили в обком, которые его опечатали. &lt;br>На фото: последний «советский» выпуск Пермского института ракетных войск&lt;br>

В военных учебных заведениях Перми объявили боевую готовность. Курсантам училища внутренних войск раздали щиты и дубинки. Представители «Штаба сопротивления» начали объезжать воинские части и распространять указ Бориса Ельцина «Об антиконституционности Государственного комитета по чрезвычайному положению — ГКЧП». В итоге на территории Пермской области вооруженные силы участия в августовских событиях не приняли. По воспоминаниям их участников, местная милиция обеспечивала порядок и охраняла здания органов власти. Впрочем, демократических активистов пустили в обком, которые его опечатали.
На фото: последний «советский» выпуск Пермского института ракетных войск

Фото: Пер

Впрочем, партийные и местные органы не спешили прямо поддерживать ГКЧП или сторонников Бориса Ельцина. 20 августа горком выпустил обращение, в котором призвал жителей Перми сохранять спокойствие. Тем временем активную гражданскую позицию проявили журналисты, которые вели прямые телевизионные и радиотрансляции о событиях. Уже вечером первого дня путча в эфир вышла телепрограмма «Прикамье вечернее», в которой был зачитан указ президента России и представлены интервью, взятые на улицах города. «Мы не выхватывали из корзины событий какие-то особенные, близкие нам взгляды и ценности. Мы стремились искренне и правдиво отражать происходящее»,— вспоминает Антонина Невоструева, в 1991 году заместитель председателя Пермского областного комитета по телевидению и радиовещанию

Впрочем, партийные и местные органы не спешили прямо поддерживать ГКЧП или сторонников Бориса Ельцина. 20 августа горком выпустил обращение, в котором призвал жителей Перми сохранять спокойствие. Тем временем активную гражданскую позицию проявили журналисты, которые вели прямые телевизионные и радиотрансляции о событиях. Уже вечером первого дня путча в эфир вышла телепрограмма «Прикамье вечернее», в которой был зачитан указ президента России и представлены интервью, взятые на улицах города. «Мы не выхватывали из корзины событий какие-то особенные, близкие нам взгляды и ценности. Мы стремились искренне и правдиво отражать происходящее»,— вспоминает Антонина Невоструева, в 1991 году заместитель председателя Пермского областного комитета по телевидению и радиовещанию

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Вечером 20 августа в Перми начался митинг у Дома Советов. Собравшиеся скандировали: «Россия!», «Ельцин!». Параллельно началось заседание президиума областного Совета. Оно закончилось вечером, депутаты приняли резолюцию о поддержке правительства России, о чем направили телеграмму в Верховный Совет РСФСР. Аналогичное решение принял горсовет. На этом для Прикамья августовский путч закончился. &lt;br>На фото: протестующие у Дома Советов&lt;br>

Вечером 20 августа в Перми начался митинг у Дома Советов. Собравшиеся скандировали: «Россия!», «Ельцин!». Параллельно началось заседание президиума областного Совета. Оно закончилось вечером, депутаты приняли резолюцию о поддержке правительства России, о чем направили телеграмму в Верховный Совет РСФСР. Аналогичное решение принял горсовет. На этом для Прикамья августовский путч закончился.
На фото: протестующие у Дома Советов

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

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Бюст Владимира Ленина в подвале одного из пермских институтов

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

В 1985 году генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев объявил о начале перестройки, которая изначально воспринималась как инструмент ускорения социально-экономического развития страны. Вскоре изменения приобрели и политический характер, в стране заговорили о гласности и демократизации общества. Не обошли эти тенденции и Пермь.
На фото: пермяки на первомайской демонстрации. Конец 1980-х годов

И если представители старшего поколения часто придерживались консервативных настроений, то большинство молодежи выступало за дальнейшую либерализацию и демократизацию политической системы.
На фото: участники митинга в Перми за отмену 6-й статьи Конституции СССР «О руководящей роли КПСС», 1990 год

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Довольно быстро от лозунгов о демократизации существующего общественно-политического строя активисты перешли к требованиям его демонтажа. К 1990 году выйти с антикоммунистическими плакатами стало возможно даже во время ноябрьской демонстрации.
На фото: участники демонстрации ко Дню Октябрьской революции на Октябрьской площади Перми, 7 ноября 1990 года

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Во время одного из антисоветских митингов. Пермь, 1990 год

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

На фото: участники митинга за отставку правительства. Зима, 1990 год

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

И если в политической сфере изменения наступили довольно быстро, то в экономике дела обстояли гораздо хуже. Наполнить полки магазинов власти не смогли ни на первом, ни на втором этапе перестройки.
На фото: очередь в продуктовый магазин на улице Крупской, 1986 год

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Кроме того, жителей СССР раздражала объявленная правительством антиалкогольная кампания. Часть магазинов лишалась права торговать спиртным. Там, где отпускать алкоголь все же было можно, вводилось ограничение времени торговли — с 14 до 19 часов.
На фото: очередь за алкоголем у универсама, май 1986 года

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

К 1990 году товарный кризис обострился настолько, что в Перми практически исчезли сигареты — предмет первой необходимости для многих жителей той эпохи. И если ряд важных товаров можно было получить по талонам, то на сигареты и папиросы их не было в принципе. В то время получила распространение торговля окурками, пол-литровую банку с ними продавали за 3 руб. 26 июля 1990 года в Перми случился «табачный бунт», после того как в табачном магазине в центре города закончился товар. Очередь из курильщиков перекрыла улицу, остановив трамвайное движение, после чего двинулась к зданию горисполкома. Митингующие разошлись только после того, как глава горисполкома Владимир Филь пообещал навести порядок.
На фото: люди перекрывают движение по улице Ленина, 26 июля 1990 года

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Вставший трамвай использовался как трибуна для выступлений

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Виноватой в табачном кризисе пермяки посчитали власть

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Главным запланированным политическим событием 1991 года должны были стать выборы президента РСФСР. За неделю до них в Пермь прибыл председатель Верховного Совета Борис Ельцин, который встретился с представителями общественности. В итоге за господина Ельцина проголосовали свыше 70% избирателей.
На фото: Борис Ельцин выступает перед пермяками уже в качестве президента РФ во время предвыборной кампании 1996 года

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

19 августа первым сообщением по радио, которое услышали пермяки, было «Заявление советского руководства». Из него они узнали о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению, а также о том, что Михаил Горбачев не может исполнять функции главы государства по состоянию здоровья, которые переходят к вице-президенту Геннадию Янаеву. В ответ Борис Ельцин заявил о попытке государственного переворота. Москвичи вышли на улицы. Страна оказалась на грани гражданской войны.
На фото: москвичи возводят баррикады у Дома Правительства

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

На фото: будущий член ГКЧП Олег Бакланов беседует с рабочими Пермского моторостроительного завода, 1988 год

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

В Перми события развивались не столь стремительно, но местных оппозиционеров путчисты заставили поволноваться. Вспоминает Михаил Касимов, в 1991 году депутат горсовета Перми: «19 августа я был уверен, что меня арестуют. Вопрос был в том, успею я до этого что-то сделать или нет. Уже потом опубликовали огромные списки лиц, подлежащих аресту, но в итоге этого сделано не было. Думаю, члены ГКЧП все же не хотели умыться кровью. Сначала мы думали, что нужно уходить в подполье и вести борьбу оттуда, даже присмотрели места, где можно скрыться. Но когда вечером 19-го числа я посмотрел пресс-конференцию ГКЧП, то понял, что нужно выходить на улицы».
На фото: Михаил Касимов во время одного из митингов в 1990 году (на заднем фоне справа)

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Во время путча в Москве оказался аппаратчик Пермского химического завода им. Орджоникидзе В. Нейман, который вместе с жителями столицы встал на защиту Дома Правительства.
На фото: защитники на фоне баррикад из автобусов и троллейбусов

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Тем временем ни жители Перми, ни власти не обладали точной информацией о том, что происходит в Москве. Ближе к обеду у народного депутата СССР Сергея Калягина стали собираться депутаты демократического направления городского и областного советов депутатов. Они пытались выработать общий план действий, предусматривающий созыв экстренной сессии Пермского городского Совета, президиума областного Совета и создание единого штаба демократических сил, получившего название «Штаб сопротивления».
На фото: Сергей Калягин выступает перед участниками митинга

Фото: личный архив Сергея Калягина

В военных учебных заведениях Перми объявили боевую готовность. Курсантам училища внутренних войск раздали щиты и дубинки. Представители «Штаба сопротивления» начали объезжать воинские части и распространять указ Бориса Ельцина «Об антиконституционности Государственного комитета по чрезвычайному положению — ГКЧП». В итоге на территории Пермской области вооруженные силы участия в августовских событиях не приняли. По воспоминаниям их участников, местная милиция обеспечивала порядок и охраняла здания органов власти. Впрочем, демократических активистов пустили в обком, которые его опечатали.
На фото: последний «советский» выпуск Пермского института ракетных войск

Фото: Пер

Впрочем, партийные и местные органы не спешили прямо поддерживать ГКЧП или сторонников Бориса Ельцина. 20 августа горком выпустил обращение, в котором призвал жителей Перми сохранять спокойствие. Тем временем активную гражданскую позицию проявили журналисты, которые вели прямые телевизионные и радиотрансляции о событиях. Уже вечером первого дня путча в эфир вышла телепрограмма «Прикамье вечернее», в которой был зачитан указ президента России и представлены интервью, взятые на улицах города. «Мы не выхватывали из корзины событий какие-то особенные, близкие нам взгляды и ценности. Мы стремились искренне и правдиво отражать происходящее»,— вспоминает Антонина Невоструева, в 1991 году заместитель председателя Пермского областного комитета по телевидению и радиовещанию

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории

Вечером 20 августа в Перми начался митинг у Дома Советов. Собравшиеся скандировали: «Россия!», «Ельцин!». Параллельно началось заседание президиума областного Совета. Оно закончилось вечером, депутаты приняли резолюцию о поддержке правительства России, о чем направили телеграмму в Верховный Совет РСФСР. Аналогичное решение принял горсовет. На этом для Прикамья августовский путч закончился.
На фото: протестующие у Дома Советов

Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории