Путч, который лопнул

В Перми события развивались не столь стремительно, но местных оппозиционеров путчисты заставили поволноваться. Вспоминает Михаил Касимов, в 1991 году депутат горсовета Перми: «19 августа я был уверен, что меня арестуют. Вопрос был в том, успею я до этого что-то сделать или нет. Уже потом опубликовали огромные списки лиц, подлежащих аресту, но в итоге этого сделано не было. Думаю, члены ГКЧП все же не хотели умыться кровью. Сначала мы думали, что нужно уходить в подполье и вести борьбу оттуда, даже присмотрели места, где можно скрыться. Но когда вечером 19-го числа я посмотрел пресс-конференцию ГКЧП, то понял, что нужно выходить на улицы».

На фото: Михаил Касимов во время одного из митингов в 1990 году (на заднем фоне справа)



Фото: Пермский государственный архив социально-политической истории