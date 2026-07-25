Путч, который лопнул
Как Пермь пережила августовские события 1991 года
19–21 августа 1991 года, 35 лет назад, в стране была предпринята попытка госпереворота. Группа высокопоставленных советских руководителей создала Государственный комитет по чрезвычайному положению, фактически отстранив от власти главу государства Михаила Горбачева. Сопротивление ГКЧП оказали Борис Ельцин и его сторонники во многих регионах страны. О том, как развивались события в Перми в последние советские годы — в фотогалерее «Ъ-Прикамье»
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