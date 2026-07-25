В одиннадцати российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Начиная с вечера 24 июля Росавиация остановила работу 11 российских аэропортов. Меры принимаются для обеспечения безопасности полетов, заявили в ведомстве.
Первым около 23:00 мск прием и отправку рейсов приостановил аэропорт Тамбова. Позже ограничили работу аэропорты Нижнего Новгорода, затем такие же меры ввели в Самаре и Чебоксарах. Около 3:20 прием самолетов приостановили в Ярославле.
Под утро ограничения коснулись и других регионов: в 03:44 мск Росавиация закрыла небо над Казанью, а позже остановили работу аэропорты Кирова, Калуги, Оренбурга, Перми и Уфы. Также ночью вводились ограничения для Пензы и Саратова — сейчас они отменены.
Ограничения на полеты в российских аэропортах обычно вводятся для обеспечения безопасности, в основном из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такие меры являются распространенной практикой: аэропорты страны неоднократно приостанавливали работу в последние годы, о чем регулярно сообщало Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).
Зачастую эти ограничения носят временный характер, и работа аэропортов возобновляется после устранения угрозы. В такие периоды рейсы могут задерживаться, отменяться или перенаправляться на запасные аэродромы. Это влияет на расписание полетов и работу авиакомпаний.