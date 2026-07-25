Умер режиссер «Маски» Чак Рассел

На 75-м году жизни скончался американский режиссер, сценарист и продюсер Чак Рассел, сообщили TMZ его родственники. Причина смерти кинематографиста пока неизвестна. Его семья вылетела в Калифорнию, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Режиссер родился 9 мая 1952 года в американском штате Иллинойс. Рассел начал режиссерскую карьеру в конце 80-х — с хорроров «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» и «Капля». Мировую славу ему принесла комедия «Маска» (1994) с Джимом Керри, которая была номинирована на «Оскар».

Среди других известных проектов постановщика — боевик «Стиратель» (1998) с Арнольдом Шварценеггером и «Царь скорпионов» (2002), где свою первую главную роль сыграл Дуэйн Джонсон. Оба фильма стали кассовыми хитами после их выхода на экраны.

После долгого перерыва в карьере Рассел в середине 2010-х вернулся в кино, сняв экшены «Я есть гнев» (2016) и «Райский город» (2022) с Джоном Траволтой и Брюсом Уиллисом. Его последней работой стал ремейк фильма ужасов «Ведьмина доска», который вышел в 2024 году.