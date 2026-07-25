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SpaceX провела 13-е испытания лунного корабля Starship

Компания SpaceX провела успешный 13-й испытательный запуск космического корабля Starship, разрабатываемого для будущего освоения Луны и Марса. Старт ракеты-носителя Super Heavy состоялся с площадки Starbase в техасском Бока-Чика в пятницу в 17:51 по местному времени (01:51 субботы по Москве).

За время часового полета Starship сделал неполный виток вокруг Земли, вывел на орбиту 20 спутников Starlink, а потом совершил мягкое приводнение на двигателях в Индийском океане к северо-западу от Австралии, где остался на плаву. Первая ступень — сверхтяжелый носитель Super Heavy — отделилась и спустя семь минут после запуска приводнилась в Мексиканском заливе.

Из предыдущих 12 испытаний успешными признаны 7. Глава SpaceX Илон Маск рассчитывает получить сертификацию для пилотируемых миссий Starship уже до конца текущего года.

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