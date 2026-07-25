На юго-востоке Москвы загорелся производственный ангар

На юго-востоке Москвы произошел пожар в производственном ангаре. За время тушения огня площадь возгорания увеличилась втрое — до 3 тыс. кв. м., сообщили ТАСС в МЧС. Информации о пострадавших нет.

На месте работают 20 пожарных и пять единиц техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В ведомстве уточнили, что ангар находится по адресу Автомобильный проезд, дом 10, строение 14, который находится в Нижегородском районе. Согласно «Яндекс картам», там находятся автосервисы и технические центры. Здание находится у Третьего транспортного кольца.

Новость обновлена в 2:27 мск. Добавлена информация о площади пожара.