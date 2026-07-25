Как американские преступники зарабатывали на описании своих преступлений

В 1948 году Кэрилл Чессмен, осужденный по 18 пунктам обвинения за разбой, изнасилования, похищение человека и приговоренный к смертной казни, в камере смертников написал книгу о своих преступлениях и о том, как он борется за отмену смертного приговора. Книга «Cell 2455, Death Row: A Condemned Man's Own Story» стала бестселлером, после чего Чессмен написал еще три книги. В 1955 году первая книга была экранизирована. За права на экранизацию компания Columbia Pictures заплатила $10 тыс. (примерно соответствует современным $125 тыс.) В 1960 году автора четырех книг казнили в газовой камере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Убийца и насильник Кэрилл Чессмен демонстрирует свою книгу на пресс-конференции в тюрьме Сан-Квентин 30 апреля 1960 года. Два дня спустя Чессмен был казнен

Фото: UPI / Bettmann Archive / Getty Images Убийца и насильник Кэрилл Чессмен демонстрирует свою книгу на пресс-конференции в тюрьме Сан-Квентин 30 апреля 1960 года. Два дня спустя Чессмен был казнен

Фото: UPI / Bettmann Archive / Getty Images

«Бостонский душитель» Альберт де Сальво был в 1967 году приговорен к пожизненному заключению за вооруженное ограбление и дополнительно к десяти годам лишения свободы (с возможностью освобождения через девять лет) за другие преступления. За год до вынесения приговора де Сальво подписал соглашение с писателем Джеролдом Фрэнком, передав ему права на биографический/литературный материал и киноправа. Затем де Сальво подписал письмо, в котором назначил адвоката Джорджа Макграта своим фидуциарием (лицом, управляющим активами). К 1969 году на счет адвоката было внесено $18443,52. Макграт передал деньги другому адвокату «Бостонского душителя» — Фрэнсису Ли Бейли. Известно, что часть полученных денег, $3 тыс., Бейли выдал одному из братьев де Сальво по его просьбе — для погашения автомобильного кредита.

Налетчик Вилли Саттон, ограбивший за время своей преступной карьеры около 100 банков на общую сумму около $2 млн, просидевший более половины жизни в тюрьме и трижды бежавший из тюрем, был соавтором двух автобиографических книг — «I, Willie Sutton: The Personal Story of The Most Daring Bank Robber and Jail Breaker of Our Time» (соавтор Квентин Рейнольдс) и «Where the Money Was: The Memoirs of a Bank Robber» (соавтор Эдвард Линн). Саттон, вышедший в 1969 году на свободу, получал роялти от продажи этих книг, но утверждалось, что он передавал эти деньги организациям, занимающимся борьбой с подростковой преступностью. В 1970 году Саттон снялся в рекламе кредитной карты Face Card банка New Britain Bank & Trust Co. На Face Card размещалась фотография владельца с целью защиты от мошенничества, тогда это было в новинку.

В 1967 году Роберт Бек из Чикаго опубликовал мемуары «Pimp: The Story of My Life», в которых рассказал о своей 24-летней карьере сутенера. На обложке вместо настоящего имени автора значился псевдоним Айсберг Слим, то есть Изящный Айсберг. Так звали Бека, когда он занимался сутенерством. Изящным — за стильную одежду, Айсбергом — за то, что он сохранял хладнокровие в любых ситуациях. Книжка стала бестселлером, выдержала 19 изданий, была переведена на немецкий, французский, итальянский, португальский, испанский, голландский, шведский, финский и греческий языки. К моменту смерти автора в 1992 году было продано около 2 млн экземпляров этой книги, что делает Бека-Слима одним из самых продаваемых афроамериканских писателей. Среди его читателей также преобладали афроамериканцы. После успешного дебюта Айсберг Слим опубликовал еще несколько книг и выпустил музыкальный альбом. Правда, нажиться на рассказах о криминальной жизни ему не удалось. Во всяком случае, так утверждала его вдова Дайан Миллман Бек и его дочери, когда в 2005 году в иске к издательству Holloway House о невыплаченных роялти утверждали, что Роберт Бек умер нищим.

Джеймс Эрл Рэй, осужденный в 1969 году на 99 лет лишения свободы за убийство Мартина Лютера Кинга, выпустил книгу «Who Killed Martin Luther King?: The True Story by the Alleged Assassin», в которой заявлял о своей невиновности, а в убийстве Кинга обвинял ФБР. Не менее $40 тыс., полученных в качестве роялти, Рэй направил своим адвокатам.