Полный текст второго письма Сына Сэма

«Дорогой мистер Джимми Бреслин!

Привет из нью-йоркских водосточных желобов, забитых собачьим дерьмом, рвотой, выдохшимся вином, мочой и кровью. Привет из нью-йоркской канализации, которая поглощает эти деликатесы, когда их смывают подметальные машины. Привет из трещин на тротуарах Нью-Йорка и от муравьев, которые живут в этих трещинах и питаются засохшей кровью мертвецов, осевшей в них.

Дж. Б., я просто решил черкнуть вам пару слов, чтобы сообщить, что ценю ваш интерес к этим недавним и ужасным убийствам из .44 калибра. Я также хочу сказать вам, что читаю вашу колонку ежедневно и нахожу ее весьма информативной.

Скажите, Джим, что вы приготовите на 29 июля? Можете забыть обо мне, если хотите, потому что мне не нужна публичность. Однако вы не должны забывать Донну Лаурия, и вы не должны позволять людям забывать о ней тоже. Она была очень-очень милой девушкой, но Сэм — ненасытный парень, и он не даст мне остановиться, пока не насытится кровью.

Мистер Бреслин, сэр, не думайте, что раз вы давно от меня ничего не слышали, я уснул. Нет, скорее я все еще здесь. Я подобен призраку, блуждающему в ночи. Жаждущий, голодный, редко останавливающийся на отдых, стремящийся угодить Сэму. Я люблю свою работу. Теперь пустота заполнена.

Возможно, мы когда-нибудь встретимся лицом к лицу, а может быть, меня грохнут копы из дымящихся .38-х. Как бы то ни было, если мне посчастливится встретиться с вами, я расскажу вам все о Сэме, если захотите, и познакомлю вас с ним. Его зовут "Сэм Ужасный".

Не зная, что ждет меня в будущем, я попрощаюсь и увижусь с вами на следующем задании. Или, может быть, лучше сказать, что вы увидите результаты моей ручной работы на следующем задании? Помните мисс Лаурию. Спасибо.

В их крови и из грязи "творение Сэма" .44.

Вот несколько имен, которые помогут вам. Перешлите их инспектору для использования в NCIC: "Герцог Смерти", "Злой Король Плетеный", "Двадцать два ученика Ада", Джон "Пшеничные хлопья" — насильник и душитель молодых девушек». (NCIC, National Crime Information Center, централизованная база данных ФБР.— “Ъ”).

P.S.: Пожалуйста, сообщите всем детективам, работающим над этим убийством, чтобы они остались.

P.S.: Дж. Б., пожалуйста, передайте всем детективам, работающим над делом, что я желаю им удачи. "Продолжайте копать, двигайтесь вперед, мыслите позитивно, оторвите задницы, стучите по гробам и т. д." После моего ареста я обещаю купить всем парням, работающим над этим делом, новую пару обуви, если смогу собрать деньги.

Сын Сэма».