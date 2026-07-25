Полный текст первого письма Сына Сэма

(Сохранена по возможности стилистика оригинала, но исправлены ошибки синтаксиса, а также ошибки, смысл которых невозможно передать в переводе, например wemon вместо women).

«Меня глубоко задело, что вы назвали меня женоненавистником. Я не такой. Но я — чудовище. Я — "Сын Сэма". Я маленький "паршивец". Когда папа Сэм напивается, он становится злым. Он бьет своих родных. Иногда он привязывает меня позади дома. Иногда запирает меня в гараже. Сэм любит пить кровь. "Иди и убивай",— приказывает Сэм.

За нашим домом некоторые покоятся. В основном молодые, изнасилованные и зарезанные,— их кровь выпита, теперь остались одни кости.

Папа Сэм держит меня запертым еще и на чердаке. Я не могу выйти, но смотрю из чердачного окна на окружающий мир. Я чувствую себя чужаком. Я на другой волне, чем все остальные,— запрограммирован убивать.

Однако, чтобы остановить меня, вы должны меня убить. Внимание, вся полиция: стреляйте первыми — стреляйте на поражение, иначе держитесь от меня подальше, или вы умрете! Папа Сэм теперь стар. Ему нужна кровь, чтобы сохранить молодость. У него было слишком много сердечных приступов. "Ух, мне больно, сынок".

Больше всего я скучаю по моей прекрасной принцессе. Она покоится в нашем женском доме, но скоро я ее увижу.

Я — "чудовище", "Вельзевул", "пузатый бегемот". Я люблю охотиться. Рыскаю по улицам в поисках законной добычи. Вкусное мясо — женщины Куинса прекраснее всех. Я, должно быть, та вода, которую они пьют. Я живу ради охоты — моего источника жизненной силы для папы.

Мистер Боррели, сэр, я больше не хочу убивать. Нет, сэр, больше нет. Но я должен. "Почитай отца твоего". Я хочу заняться любовью со всем миром. Я люблю людей. Мне не место на земле. Верните меня к йеху.

Жителям Куинса: я люблю вас и хочу пожелать всем вам счастливой Пасхи. Да благословит вас Бог в этой жизни и в следующей, а сейчас я говорю: прощайте и спокойной ночи.

Полиция, позвольте мне преследовать вас этими словами: я вернусь! Я вернусь! Это следует понимать так: бах-бах-бах-бах-бах — ух!

Ваш в убийстве, мистер Чудовище».