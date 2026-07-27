«Магнит» и «Яндекс» удвоят число рекламных экранов в магазинах Воронежа

«Яндекс» в конце июля начал продавать цифровую наружную рекламу на экранах в витринах магазинов «Магнит» в Воронеже, сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе компании. Сейчас в городе насчитывается 80 таких конструкций, как сообщил представитель «Яндекса» «Ъ-Черноземье», к сентябрю их количество в Воронеже планируется увеличить на 89%, до 151. Объем инвестиций в проект и остальные его параметры стороны не раскрывают.

Экраны размещаются в выходящих на улицу витринах магазинов, поэтому рекламные сообщения рассчитаны не только на посетителей торговых точек, но и на прохожих. По оценке компании, охват конструкций в «Магнитах» в Воронеже может составить до 30% жителей миллионного города, но методика расчета этого показателя в сообщении не приводится.

Воронеж в июле вошел в число восьми городов, где «Яндекс» начал продавать рекламу на экранах в «Магнитах» через сервис «Яндекс Директ». Размещение также стало доступно в Ростове-на-Дону, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске. Совокупно в этих восьми городах рекламодателям предлагается более 400 экранов. Ранее цифровую наружную рекламу через «Яндекс Директ» можно было размещать только в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ленинградской области. По данным компании, сеть в этих четырех регионах включает более 5 тыс. экранов.

Директор по развитию новых рекламных продуктов рекламной сети «Яндекса» Олег Иванов назвал выход в города-миллионники «следующим этапом развития направления». По его словам, «расширение географии должно увеличить число рекламодателей, которым доступно продвижение на улицах городов». Стоимость рекламы, как рассказали в «Яндексе», рассчитывается по аукционной модели за 1 тыс. потенциальных контактов с сообщением в реальном времени.

Сергей Калашников