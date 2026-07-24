Fars: два человека погибли при ударе США по танкеру в Оманском заливе

Вооруженные силы США ударили двумя ракетами по танкеру в Оманском заливе из-за подозрений, что он перевозил иранский газ. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

По словам собеседников Fars, при ударе погибли два члена экипажа судна. Танкер перестал работать из-за повреждения машинного отделения. Американская сторона инцидент пока не комментировала.

14 июля США возобновили блокаду портов Ирана в Ормузском проливе. За это время, по данным Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), американские военнослужащие перенаправили 12 судов за нарушение блокады и вывели из строя одно.