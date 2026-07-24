Fars: два человека погибли при ударе США по танкеру в Оманском заливе
Вооруженные силы США ударили двумя ракетами по танкеру в Оманском заливе из-за подозрений, что он перевозил иранский газ. Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на источники.
По словам собеседников Fars, при ударе погибли два члена экипажа судна. Танкер перестал работать из-за повреждения машинного отделения. Американская сторона инцидент пока не комментировала.
14 июля США возобновили блокаду портов Ирана в Ормузском проливе. За это время, по данным Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), американские военнослужащие перенаправили 12 судов за нарушение блокады и вывели из строя одно.
Удар ВC США по танкеру в Оманском заливе является продолжением блокады иранских портов, которую США возобновили 14 июля. Американские силы начали блокировать иранские порты и суда 13 апреля. С тех пор ВС США нанесли удары по судам, пытавшимся прорвать блокаду. Так, 8 июня в Оманском заливе Вооруженные силы США обезвредили танкер Marivex после того, как судно нарушило действующую блокаду Ирана. После того, как экипаж не выполнил указания американских войск, боеприпас был выпущен с истребителя F/A-18 Super Hornet по машинному отделению судна.
Позднее, 10 июня, Вооруженные силы США вывели из строя нефтяной танкер Settebello в Оманском заливе, а 11 июня был атакован танкер Jalveer, который, по данным CENTCOM, пытался перевезти иранскую нефть. С начала блокады Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об ударах по девяти судам, нарушившим требования США. США заявили, что блокировка выгоднее прямых бомбардировок, так как это "сокрушительный удар" по способности Ирана финансировать терроризм и дестабилизацию в регионе. Морская блокада привела к логистическому кризису и оценочным потерям Ирана в $4,8 млрд из-за «запертой» в заливе нефти.
В Пентагоне подчеркнули, что блокада будет сохраняться до тех пор, пока Иран не пойдет на существенные уступки по своей ядерной программе. Ранее в 2024 году ВМС Ирана заявили о задержании американского нефтяного танкера St. Nikolas в Оманском заливе, который, по их словам, ранее был конфискован США у греческой судоходной компании за перевозку иранской нефти в обход санкций.