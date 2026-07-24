Минобороны РФ: силы ПВО сбили 210 беспилотников ВСУ за день

Российские средства противовоздушной обороны с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 210 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атакам подверглись несколько российских регионов. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также Московского региона.

Кроме того, средства ПВО работали над Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Минобороны не привело информации о возможных последствиях атаки на земле и пострадавших.