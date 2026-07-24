В Белгородской области из-за атак ВСУ погибли два человека

В Белгородской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли двое мирных жителей, сообщили в оперативном штабе региона.

Ракетный удар пришелся на село Казачья Лисица в Грайворонском округе. Снаряд попал в частный дом, где от полученных травм скончались двое мужчин. Местная жительница получила осколочные ранения шеи, рук и ног. Женщину в тяжёлом состоянии экстренно доставили в Борисовскую центральную районную больницу, ее состояние остается стабильно тяжелым.

Кроме того, в Шебекино при атаке беспилотника на многоквартирный дом был ранен еще один мужчина. Его привезли в Шебекинскую центральную районную больницу, после оказания помощи планируют перевести в областную клиническую больницу.

В результате других ударов в населенных пунктах Шебекино, Новая Таволжанка, Дмитриевка, Красная Яруга, Тавров и Дунайка повреждены жилые дома, предприятие, административное здание, коммерческий объект и автомобили.

Оперативный штаб также сообщает о госпитализации еще одной женщины в тяжелом состоянии с травмами, полученными при обстрелах.