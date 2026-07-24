Фракция успела за движухой

Большая часть законопроектов, разработанных фракцией «Единой России» в уходящем созыве Госдумы, была посвящена СВО и ее участникам, а также борьбе с санкциями и угрозами национальной безопасности, подсчитали в объединении, которое вечером 23 июля в последний раз собралось в своем нынешнем составе. Отдельно единороссы обратили внимание на социальные обязательства в рамках «народной программы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Единая Россия» (ЕР) считает восьмой созыв Госдумы «историческим», поскольку на него пришлось признание независимости, а затем включение в состав России регионов Донбасса и Новороссии, сообщили «Ъ» в партии. На защиту прав и поддержку участников СВО и их семей были направлены 175 разработанных фракцией и принятых законов, подсчитали там. Речь среди прочего о трудовых правах участников СВО, кредитных каникулах, льготном поступлении в вузы и ссузы и др. Еще 200 законов вошли в так называемый антисанкционный пакет. В числе мер — мораторий на проверки, кредитные каникулы для МСП и льготы для ИТ-компаний. 70 базовых законов были посвящены интеграции новых регионов.

Свыше 50 законов относились к блоку «защиты традиционных ценностей и исторической памяти», перечислили в ЕР. Среди них — законы о запрете ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ объявлено экстремистским и запрещено в России), ограничении проката «фильмов, дискредитирующих традиционные ценности», а также новеллы о защите русского языка, религиозных символов традиционных конфессий и воинских захоронений.

Члены фракции ЕР также приняли участие в разработке ряда резонансных законопроектов, направленных на противодействие иностранному вмешательству.

В их числе — пакет законов об усилении контроля за деятельностью иноагентов, заочном судебном разбирательстве без участия подсудимого в отношении иноагентов в случае совершения ими противоправных действий из-за рубежа, запрете на осуществление ими просветительской деятельности и их заочном привлечении к административной ответственности. Помимо этого, была введена уголовная ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. В феврале 2022 года при участии депутатов от фракции была введена уголовная ответственность за дискредитацию ВС РФ и распространение ложных сведений об их деятельности.

Отдельный блок законопроектов авторства ЕР был направлен на противостояние финансовым мошенникам, добавили в партии. По инициативе или при участии фракции были введены самозапрет на кредиты, период охлаждения при выдаче займов и лимиты на оформление сим-карт. Также единороссы запретили финансовым организациям заключать любые договоры с несовершеннолетними без письменного согласия законных представителей и установили уголовную ответственность для лиц, помогающих обналичивать похищенные средства.

Активно участвовали представители партии власти и в разработке пакета новелл к миграционному законодательству: из 32 тематических законов 21 инициировала ЕР. Депутаты запретили получать ВНЖ и гражданство мигрантам с непогашенной судимостью, усовершенствовали порядок медосвидетельствования прибывающих специалистов, ужесточили контроль за экзаменами по русскому языку и, наконец, расширили перечень правонарушений-оснований для выдворения. За счет последних новшеств в 2025 году из РФ выслали 72 тыс. мигрантов-нарушителей, подчеркнули в партии.

«Особое внимание» фракция уделила социальной поддержке граждан, отметили в ЕР. Единороссы разработали и приняли законы об индексации пенсий работающим пенсионерам, освободили льготников от комиссии за услуги ЖКХ, законодательно выстроили «единую систему мер поддержки семей с детьми», приравняли статус матери-героини к Герою Труда и продлили программу материнского капитала, обеспечив его ежегодную индексацию. Кроме того, фракция «обеспечила списание регионам две трети долга по бюджетным кредитам» и «отсрочку погашения бюджетных кредитов регионам до 2030 года», резюмировали в ЕР.

Афанасий Сборов