Курс доллара. Прогноз на 27–31 июля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Курсы могут сместиться к нижним границам диапазонов: 11,3–11,7 руб. за юань и 76–79 руб. за доллар США Рубль дорожает к основным валютам на фоне налогового периода. К вечеру пятницы он укрепился к юаню на 1,11%, до 11,446 руб./CNY, к доллару США — на 1,32%, до 77,97 руб./$. Рубль практически не показывает корреляции с ценами на нефть, тогда как поддержку ему оказывают жесткая денежно-кредитная политика Банка России и сохранение высоких ставок. В начале следующей недели курсы могут сместиться к нижним границам диапазонов: 11,3–11,7 руб. за юань и 76–79 руб. за доллар США.

Илья Федоров,

главный экономист Санкции на банки приводят к временному снижению спроса на валюту Рубль укрепляется в конце недели на новостях о санкциях. Санкции на банки приводят к временному снижению спроса на валюту из-за слома маршрутов хождения платежей. Понадобится время для уточнения юридических вопросов и выстраивания новых маршрутов. Вместе с приближением единого дня уплаты налогов это значимый аргумент для локального укрепления рубля в конце июля и начале августа, который будет сопровождаться продажей валюты Минфином. Ожидаем, что рубль будет ближе к нижней границе прогнозного интервала 76–78 руб./$ на следующей неделе.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках На стороне рубля будет играть наращивание продажи валютной выручки экспортерами Решение ЦБ снизить ставку на очередные 25 базисных пунктов пусть и удивило рынок, но вкупе с сохранением жесткого сигнала говорит о том, что высокая ставка с нами надолго и остается фактором поддержки рубля. Сохраняющийся рост нефтяных цен, который только усилился в связи с ситуацией не только в Ормузском, но и в Баб-эль-Мандебском проливах, также будет оказывать положительное влияние на курс национальной валюты. Кроме того, на стороне рубля будет играть наращивание продажи валютной выручки экспортерами для уплаты налогов к концу июля. Рост геополитической напряженности и новый пакет санкций ЕС, в частности, могут повысить волатильность рубля в краткосрочной перспективе.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Базовый фактор поддержки Рубль позитивно отреагировал на итоги июльского заседания ЦБ РФ, которые оказались в целом лучше рыночных ожиданий. Снижение размера ключевой ставки и нейтральный сигнал на будущие заседания способны успокоить финансовый рынок, при этом повышение прогнозного диапазона по ключевой ставке будет сохранять привлекательность рублевых вложений. Для рубля это выступает базовым фактором поддержки, равно как и удержание относительно высокого уровня нефтяных цен.

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков По мере завершения налогового периода вероятна коррекция В начале недели у рубля сохранится потенциал укрепления. Курс национальной валюты пока не в полной мере отразил рост цен на нефть, что может быть обусловлено сомнениями в устойчивости нефтяного тренда, а также логистическими ограничениями, сдерживающими экспортные поставки и, соответственно, прогнозные объемы экспортной выручки. Дополнительную поддержку рублю в начале недели обеспечат повышенные продажи валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. По мере завершения налогового периода вероятна коррекция в сторону восстановления основных мировых валют. По итогам следующей недели ожидаем стабилизации курса юаня вблизи отметки 11,5 руб./CNY, курса доллара — в верхней половине диапазона 75–80 руб./$.