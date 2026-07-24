Путин оценил необходимые для авиастроения инвестиции в 200 млрд руб.
Президент России Владимир Путин прилетел в Иркутск, на Иркутский авиационный завод (ИАЗ), где изучил самолеты МС-21-310 и Як-130М. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников изучил процесс изучения, а также узнал, что МС-21-310 получит 200 млрд руб. на поддержание не только формы своего крыла, но и всей отрасли.
— Я думаю,— сказал президент,— чтобы линия не остановилась, нужно 200 млрд руб. И он посмотрел на стоявшего рядом главу «Ростеха» Сергея Чемезова. Тот сразу согласился.
Да, цифра 200, похоже, нравилась тут всем без исключения.
Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Под крылом самолета о чем-то миллиард».
Увеличение производства авиатехники в России является одной из ключевых задач государственной политики. Например, правительство утвердило программу по расширению производства самолетов, двигателей и приборов, по которой в течение шести лет планируется построить более 600 «полностью отечественных лайнеров». Для этого предполагается использовать средства Фонда национального благосостояния, откуда на возвратной основе можно будет привлечь более 280 млрд рублей. Кроме того, к 2030 году доля отечественных самолетов в парке российских авиакомпаний должна вырасти с 33% до 81%, для чего на авиастроительную часть предлагается потратить более 400 млрд рублей.
Минпромторг также сообщал, что до 2030 года общий объем закупаемой авиатехники составит 2,5 трлн рублей. На авансирование закупок и строительство новой авиатехники из ФНБ в ближайшие три года может быть выделено более 200 млрд рублей, причем 60% господдержки будет идти из ФНБ, а 40% — из внебюджетных источников. В период с 2024 по 2026 годы на авиастроение и комплексную поддержку отрасли дополнительно выделят около 107,9 млрд рублей из федерального бюджета.