Собянин: более 250 БПЛА попытались атаковать Москву за последние сутки

За минувшие сутки в направлении Московского региона летели более 250 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram. Большую часть из них удалось нейтрализовать еще на дальних подступах.

По словам мэра 16 дронов были уничтожены непосредственно на подлете к столице. Подробности о последствиях атаки он не привел. Московский аэропорт Внуково с 18:30 работает с ограничениями. Воздушная гавань принимает и выпускает рейсы только по согласованию с соответствующими службами.