WSJ: Бахрейн и Кувейт тайно нанесли удары по Ирану в июле
Бахрейн и Кувейт в начале июля тайно нанесли авиаудары по объектам в Иране, написала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Как отмечает газета, это первый удар этих стран по Ирану. Источники сообщают, что ВВС Бахрейна и Кувейта били, в частности, по иранским складам БПЛА и ракет. По данным источников, разведданные для этого предоставили Объединенные Арабские Эмираты.
WSJ пишет, что решение нанести удары со стороны Бахрейна и Кувейта «отражают сложное положение арабских стран в условиях затянувшейся войны». Иран с начала войны неоднократно наносил удары по объектам в Кувейте и Бахрейне, на территории которых размещены американские военные базы. Как отмечает газета, тот факт, что в рамках этой операции сотрудничали Бахрейн, Кувейт и ОАЭ, свидетельствует о зарождающейся кооперации арабских стран в противодействии Ирану. Сами ОАЭ ранее уже наносили удары по Ирану.
«Думаю, страны Персидского залива начинают понимать, что эта война будет продолжаться еще некоторое время. Это в конечном итоге означает, что им придется открыто противостоять Ирану»,— считает политолог из Бирмингемского университета Умер Карим.
В правительствах Бахрейна и Кувейта не ответили на запросы WSJ.
Удары по иранским объектам со стороны Бахрейна и Кувейта происходят на фоне затяжного конфликта, в котором Иран неоднократно наносил удары по американским военным базам в регионе. С начала активных боевых действий 28 февраля 2026 года иранские военные атаковали цели в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Иордании и Саудовской Аравии, используя ракеты и беспилотники. В частности, Кувейт с 28 февраля 2026 года сообщал о перехвате свыше 170 ракет и более 380 беспилотников, а в результате иранских ударов 27 кувейтских военнослужащих получили ранения.
Ранее Саудовская Аравия также наносила тайные ответные удары по Ирану, не сообщая об этом официально, но подтверждая факт атак источникам Reuters. Эти действия говорят о том, что страны Персидского залива начинают более решительно противостоять Ирану, пересматривая свою зависимость от защиты США. По оценкам, только на восстановление американской базы в Бахрейне, поврежденной иранскими атаками, понадобится около 400 миллионов долларов, а общий ущерб американским базам в регионе оценивается в сумму от 2,2 до 5,1 миллиардов долларов.