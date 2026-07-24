После санкций ЕС аэропортам придется перенастроить некоторые цепочки поставок

Новые санкции Евросоюза вряд ли приведут к ощутимым последствиям для пассажиров российских аэропортов, попавших под ограничения, считает источник «Ъ» в отрасли. По его оценке, Шереметьево, а также аэропорты Ульяновска, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод могут точечно скорректировать отдельные процессы и логистические цепочки.

В 21-й пакет санкций ЕС вошли ограничения против нефтяной отрасли России и Белоруссии, банков и платежных систем, Мосбиржи, криптовалютной инфраструктуры, сектора СПГ, транспорта и металлургии. Аэропорты ЕС указал в списке как объекты, которые якобы использовались для перевозки товаров, связанных с военными действиями на Украине.

В Шереметьево не согласились с такой оценкой и сообщили, что аэропорт остается гражданским транспортным узлом и продолжит работать по обычному графику. В Ассоциации туроператоров России также отметили, что авиакомпании из стран ЕС не выполняют рейсы в Россию с 2022 года, поэтому прямое влияние новых мер на пассажирский рынок будет ограниченным.

Источник «Ъ» при этом допускает, что санкции могут затронуть внутренние процедуры и работу отдельных поставщиков, но не изменят повседневную работу аэропортов в заметной для пассажиров степени.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всем пакет».