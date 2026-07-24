Российские золотодобытчики успели подготовиться к санкциям ЕС

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении российских золотодобывающих компаний, по мнению источника «Ъ» на рынке, вряд ли заметно изменит их работу. Он считает, что компании заранее понимали возможные ограничения, а часть из них и раньше уже находилась под более жесткими американскими санкциями.

Собеседник «Ъ» отмечает, что включение в список лишь закрепляет уже сложившуюся ситуацию. По его оценке, существенных сбоев в поставках не ожидается, поскольку российские экспортеры давно перестроили внешнюю торговлю на Китай, Индию, Турцию и ОАЭ.

При этом, как полагает источник, дополнительные издержки все же вырастут. Санкции могут увеличить операционные расходы компаний, прежде всего из-за усложнения расчетов, документооборота и страхования сделок.

В 21-й санкционный пакет ЕС вошли, в частности, «Селигдар», «БТС-Золото», «Ареал», «Высочайший», «Сусуманзолото» и «Нордголд», а также ООО «Первая бриллиантовая компания». В самой отрасли ждут, что прямого удара по экспортной логистике эти ограничения не нанесут.

Подробнее — в материале «Ъ» «Всем пакет».