Российские золотодобытчики успели подготовиться к санкциям ЕС
Новый пакет санкций Евросоюза в отношении российских золотодобывающих компаний, по мнению источника «Ъ» на рынке, вряд ли заметно изменит их работу. Он считает, что компании заранее понимали возможные ограничения, а часть из них и раньше уже находилась под более жесткими американскими санкциями.
Собеседник «Ъ» отмечает, что включение в список лишь закрепляет уже сложившуюся ситуацию. По его оценке, существенных сбоев в поставках не ожидается, поскольку российские экспортеры давно перестроили внешнюю торговлю на Китай, Индию, Турцию и ОАЭ.
При этом, как полагает источник, дополнительные издержки все же вырастут. Санкции могут увеличить операционные расходы компаний, прежде всего из-за усложнения расчетов, документооборота и страхования сделок.
В 21-й санкционный пакет ЕС вошли, в частности, «Селигдар», «БТС-Золото», «Ареал», «Высочайший», «Сусуманзолото» и «Нордголд», а также ООО «Первая бриллиантовая компания». В самой отрасли ждут, что прямого удара по экспортной логистике эти ограничения не нанесут.
Подробнее — в материале «Ъ» «Всем пакет».
Введение Евросоюзом санкций против российских золотодобывающих компаний является одним из многочисленных шагов по ограничению различных секторов российской экономики. Ранее ЕС уже вводил запрет на импорт российского золота в рамках седьмого пакета санкций в июле 2022 года, при этом такие страны как США, Великобритания и Канада также объявили об эмбарго. Работа по определению новых целей для санкций ведется постоянно, хотя уже в марте 2023 года глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз почти исчерпал возможности для санкций.
В целом, с начала военной операции России к июню 2022 года против неё было введено более 8 тысяч санкций, включая те, что затрагивали золотовалютные резервы Центробанка РФ. Эти меры нацелены на российскую экономику, но при этом Европейский союз стремится избежать ущерба для собственной экономики. Напрямую санкции на российское золото не так легко отследить, поскольку алмазы и золото являются легкотранспортабельными товарами, и у российских компаний есть возможность переориентироваться на новые рынки, такие как Индия и Китай, которые являются крупными потребителями драгоценных металлов. Это может приводить к изменению географии поставок, но не всегда к значительному падению доходов.