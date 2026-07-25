Спасатели из Удмуртии поднялись на Эльбрус в рамках тренировочных сборов

Спасатели из Удмуртии совершили восхождение на Эльбрус в рамках учебно-тренировочных сборов по горной подготовке. Как сообщили в госкомитете республики по делам ГО и ЧС, высота горной вершины составляет 5642 м над уровнем моря. Это самая высокая гора в России и Европе.

«Сначала группе пришлось выдержать долгую дорогу до Кабардино-Балкарии. Сам подъем разбили на несколько этапов, чтобы организм привыкал к высоте постепенно и не возникло кислородного голодания»,— говорится в сообщении.

Физическая форма и моральная выдержка спасателей позволили им подняться на вершину в полном составе, погода не подвела, добавили в госкомитете. В экспедиции с 13 по 21 июля участвовали семь человек. Полученные навыки будут применяться в реальных поисково-спасательных работах в сложных условиях.