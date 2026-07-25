Участники СВО смогут общаться с психологом при диспансеризации

С 25 июля вступает в силу приказ Минздрава о возможности участников СВО и членов их семей консультироваться с медицинскими психологами при диспансеризации. Изменение прописано в новом порядке проведения профилактического медицинского осмотра отдельных групп взрослого населения.

Теперь встреча с психологом будет проходить в первый день диспансеризации. Если это невозможно, то ветераны, проживающие в городах, будут получать консультацию в течение трех рабочих дней, сельские жители - в течение 10 рабочих дней после начала диспансеризации.

Ранее Российское общество психиатров обновило клинические рекомендации по терапии посттравматического стрессового расстройства. Врачи впервые сформулировали для армейского руководства советы по сохранению психического здоровья военнослужащих. Так, психиатры рекомендуют находиться в зоне боевых действий не более шести месяцев, а при непрерывных боях — не дольше двух недель.

Мария Барановская