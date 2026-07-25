Участники СВО смогут общаться с психологом при диспансеризации
С 25 июля вступает в силу приказ Минздрава о возможности участников СВО и членов их семей консультироваться с медицинскими психологами при диспансеризации. Изменение прописано в новом порядке проведения профилактического медицинского осмотра отдельных групп взрослого населения.
Теперь встреча с психологом будет проходить в первый день диспансеризации. Если это невозможно, то ветераны, проживающие в городах, будут получать консультацию в течение трех рабочих дней, сельские жители - в течение 10 рабочих дней после начала диспансеризации.
Ранее Российское общество психиатров обновило клинические рекомендации по терапии посттравматического стрессового расстройства. Врачи впервые сформулировали для армейского руководства советы по сохранению психического здоровья военнослужащих. Так, психиатры рекомендуют находиться в зоне боевых действий не более шести месяцев, а при непрерывных боях — не дольше двух недель.
Введение обязательных консультаций с медицинскими психологами для участников СВО, согласно новому приказу Минздрава, является частью более широких усилий по оказанию психологической помощи. Ранее, с июня 2023 по февраль 2025 года, более 80 тысяч участников боевых действий и членов их семей уже обращались за психиатрической помощью, при этом у 20% из них был диагностирован посттравматический стрессовый синдром (ПТСР).
В связи с этим фонд «Защитники Отечества» и Главное военно-медицинское управление разрабатывают новые программы реабилитации для военнослужащих с ПТСР. При этом отмечается, что 83% участников боевых действий зачастую не обращаются за психологической помощью, что подчеркивает важность доступности таких услуг.
Эксперты указывают, что психические травмы и расстройства, социальная дезадаптация, а также нежелание самих бывших военных получать помощь являются основными проблемами в их реабилитации. Необходимо начинать реабилитацию до проявления явных последствий психических травм, чтобы избежать семейных конфликтов, алкоголизации и наркомании.