Правительство намерено создать единую цифровую платформу для вузов

Минобрнауки и Рособрнадзор совместно с Минцифры разработают и внедрят федеральную цифровую платформу «Университеты», внутри которой будут содержаться данные о вузах. Пилотный проект по апробации этой системы продлится с 1 сентября 2026 года до 31 декабря 2028 года. Это заложено в проекте правительственного постановления, опубликованном для обсуждения на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

В рамках этой платформы для каждого вуза будут среди прочего функционировать реестры студентов и преподавателей. Система будет содержать также данные о состоянии материально-технической базы вуза и общежитий, сведения о платных и дополнительных образовательных программах, учебных планах.

Целью эксперимента, следует из документа, является обеспечение доступа для участников образовательных отношений к информации о вузе по принципу «одного окна», а также организация мониторинга показателей эффективности работы организаций при помощи «типовых облачных технологий». Нововведение, согласно пояснительной записке к законопроекту, обеспечит полный цикл поступления в вузы онлайн, работу с цифровыми документами, а также даст возможность подтвердить факт обучения и заселения в общежитие. Студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Участие университетов в эксперименте будет добровольным.

Платформу создадут на основе государственной информационной системы «Современная цифровая образовательная среда», и после завершения пилотного проекта она должна будет полностью ее заменить. Разработка и внедрение сервиса будут профинансированы из федерального бюджета в рамках проекта «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Полина Ячменникова