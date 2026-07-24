Санкции ЕС могут осложнить работу «Интер РАО» на зарубежных рынках
Из-за введения Евросоюзом 21-го пакета санкций против России встает вопрос о судьбе экспортных поставок, зарубежных активов компании и возможности осуществления платежей в адрес «Интер РАО» контрагентами.
Сейчас компания осуществляет поставки в десять стран, основные объемы экспорта уходят в Казахстан, Монголию, Киргизию и Грузию. После начала военных действий на Украине компания существенно сократила экспорт. Так, весной 2022 года прекращены поставки электроэнергии по коммерческим контрактам в страны Балтии и в Финляндию. До начала 2025 года оставался символический обмен в рамках параллельной работы энергосистем со странами Балтии, но в феврале прошлого года системы были десинхронизированы. С января 2026 года приостановлены поставки электроэнергии в Китай. В 2025 году экспорт снизился на 12,8% год к году, до 7,43 млрд кВт•ч (трейдинг занимает 3,7% в общей выручке «Интер РАО»).
С Казахстаном и Монголией у «Интер РАО» налажены взаиморасчеты вне западного контура, говорит Сергей Роженко из Kept. По его словам, технологически эти страны в краткосрочной перспективе отказаться от импорта не могут в первую очередь по технологическим причинам — физического дефицита в пиковые периоды года. Поставки в Грузию и Турцию несопоставимо меньше казахстанских и монгольских, заключает он.
Подробнее о том, к каким последствиям приведут новые санкции ЕС, читайте в материале «Всем пакет».
ЕС ранее уже вводил многочисленные пакеты санкций против России, часть из которых касалась энергетического сектора и, в частности, экспорта электроэнергии. В предыдущие годы (например, в 2021 году) "Интер РАО" осуществляла рекордные объемы поставок в страны ЕС, которые были наиболее крупным и прибыльным рынком сбыта. Однако после февраля 2022 года экспорт в ЕС был остановлен, что привело к существенному падению чистой прибыли и выручки компании.
Полная остановка поставок в ЕС в 2022 году привела к сокращению экспорта электроэнергии из России, при этом основным направлением стали азиатские страны. Хотя "Системный оператор" выражал надежду на возможное возобновление экспорта в ЕС, в самой "Интер РАО" отмечали, что перспективы роста на западном направлении сокращаются из-за таких проблем, как отказ стран Балтии от энергокольца БРЭЛЛ и потенциальный углеродный налог ЕС. В результате, компания вынуждена искать новые рынки сбыта, хотя пока это дается с трудом. Доля трейдинга в чистой прибыли компании значительно снизилась, составляя всего 8% в 2020 году.