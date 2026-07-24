Санкции ЕС могут осложнить работу «Интер РАО» на зарубежных рынках

Из-за введения Евросоюзом 21-го пакета санкций против России встает вопрос о судьбе экспортных поставок, зарубежных активов компании и возможности осуществления платежей в адрес «Интер РАО» контрагентами.

Сейчас компания осуществляет поставки в десять стран, основные объемы экспорта уходят в Казахстан, Монголию, Киргизию и Грузию. После начала военных действий на Украине компания существенно сократила экспорт. Так, весной 2022 года прекращены поставки электроэнергии по коммерческим контрактам в страны Балтии и в Финляндию. До начала 2025 года оставался символический обмен в рамках параллельной работы энергосистем со странами Балтии, но в феврале прошлого года системы были десинхронизированы. С января 2026 года приостановлены поставки электроэнергии в Китай. В 2025 году экспорт снизился на 12,8% год к году, до 7,43 млрд кВт•ч (трейдинг занимает 3,7% в общей выручке «Интер РАО»).

С Казахстаном и Монголией у «Интер РАО» налажены взаиморасчеты вне западного контура, говорит Сергей Роженко из Kept. По его словам, технологически эти страны в краткосрочной перспективе отказаться от импорта не могут в первую очередь по технологическим причинам — физического дефицита в пиковые периоды года. Поставки в Грузию и Турцию несопоставимо меньше казахстанских и монгольских, заключает он.

Подробнее о том, к каким последствиям приведут новые санкции ЕС, читайте в материале «Всем пакет».