Дональд Трамп: США продают оружие НАТО, а не Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин понимает: Вашингтон поставляет вооружения не Киеву, а партнерам по НАТО. По словам американского лидера, союзники по альянсу оплачивают такие поставки по полной стоимости.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP
«Он понимает, что я не продаю оружие Украине, я продаю его странам НАТО. Они платят за него полную цену, а как это оружие распределяется потом, я понятия не имею»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле принимают во внимание сохранение поставок американского оружия Украине. При этом, по его оценке, в позиции администрации господина Трампа по украинскому урегулированию сохраняются противоречия, которые Москва намерена использовать в своих интересах.
Заявление Дональда Трампа о продаже оружия странам НАТО, а не напрямую Украине, является частью его более широкой политики, направленной на пересмотр участия США в Альянсе и увеличение финансового бремени европейских союзников. Например, в июне 2025 года он уже заявлял, что европейские страны НАТО будут полностью оплачивать американское оружие для Украины. Ранее в марте 2025 года Дональд Трамп приостанавливал военную помощь Украине, объясняя это необходимостью добиться от Киева стремления к мирному соглашению с Москвой. Эта приостановка коснулась поставок на общую сумму более $1 млрд.
Эта стратегия также включает переговоры администрации Дональда Трампа с другими странами о возможной передаче Украине систем ПВО Patriot, при этом ожидается, что Киев будет их приобретать, а не получать в качестве безвозмездной помощи. Администрация Трампа стремится к тому, чтобы европейские партнеры взяли на себя большую часть обязательств по поставкам военной помощи Киеву, а сам Трамп известен своим скептическим отношением к многомиллиардным пакетам помощи Украине.