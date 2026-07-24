Дональд Трамп: США продают оружие НАТО, а не Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин понимает: Вашингтон поставляет вооружения не Киеву, а партнерам по НАТО. По словам американского лидера, союзники по альянсу оплачивают такие поставки по полной стоимости.

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Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

«Он понимает, что я не продаю оружие Украине, я продаю его странам НАТО. Они платят за него полную цену, а как это оружие распределяется потом, я понятия не имею»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле принимают во внимание сохранение поставок американского оружия Украине. При этом, по его оценке, в позиции администрации господина Трампа по украинскому урегулированию сохраняются противоречия, которые Москва намерена использовать в своих интересах.