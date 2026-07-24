Невозвратным тарифам оформляют возврат

Отельеры просят вернуть невозвратные тарифы. Как рассказали “Ъ FM” несколько участников отрасли, соответствующие обращения в ближайшее время отправятся в правительство и ФАС. С 1 марта отели обязаны возвращать полную стоимость бронирования, если гость отказывается от заезда более чем за 24 часа. Максимум, что они могут удержать — стоимость одних суток проживания при условии, что клиент не предупредил об изменении своих планов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Нововведение привело к тому, что туристы начали массово бронировать по несколько номеров и отказываться от них за два-три дня до предполагаемого заселения. В загородном отеле «Гуляй город» в Тульской области “Ъ FM” рассказали о трехкратном росте отмен заказов за первые две недели июля по сравнению с аналогичным периодом в 2025-м. На юге схожая динамика, поделился директор управляющей компании «Прованс» с апарт-комплексами в Сочи и Красной Поляне Сергей Тыщенко:

«У гостя появилась такая возможность — вплоть до даты заезда аннулировать или перенести свое бронирование. И этот фактор вносит дестабилизирующий аспект в наши отношения.

Нам стало очень сложно заранее формировать более выгодные тарифы, базу загрузки и вообще планировать сезон. Мы понимаем, что при любом изменении цены все риски ложатся на отельера.

В ситуации, когда ты продал тур, потом снизил стоимость проживания, в 50% случаев гость обращается за перерасчетом. Мы, конечно, даем эту скидку, потому что по закону должны это сделать. Таким образом эта нагрузка ложится на туристическую отрасль.

Безусловно, это защищает права потребителя. Но мы, например, в текущей непростой ситуации и при условии, что курортный сезон в самом разгаре, стараемся снижать цены. И это очень сильно давит на доходность. Конечно, должен быть какой-то более справедливый механизм. Ведь если цена за номер повышается после бронирования, мы же не делаем перерасчет в свою пользу, правильно?»

Невозвратный тариф предполагает полную предоплату стоимости проживания. Скидка на такое бронирование составляла около 15%. При этом каждый отказ от заезда обходится отелю примерно в 10% стоимости брони, говорят представители отрасли. В условиях падающего рынка цены на размещение вынуждены снижать все игроки, и отели центральной части России — не исключение, отметила генеральный директор отеля «Амбассадор Калуга», член комитета по развитию устойчивого туризма Российского союза туриндустрии Ирина Мельникова:

«Потребитель не готов платить по повышенному тарифу, покупательная способность падает. В связи с нестабильной обстановкой, отменой и переносом рейсов очень много отмен. Соответственно, отельеры теряют эти деньги, потому что они покупают услуги сторонних организаций. В частности, им нужно оплачивать и закупку продуктов, и многое-многое другое. И зарплаты, и налоги надо платить.

В случае невозвратных тарифов расходы, которые несет отельер, будут покрываться хотя бы частично. Нам тоже важно, чтобы гости к нам приехали, и, конечно же, мы тоже снижаем цены, это правда. Ведь и у корпоративных клиентов, и у семейных пар есть свой лимит, который они могут потратить».

В первом квартале этого года по всей стране закрылось более 1 тыс. гостиниц, санаториев и глэмпингов. Новых открылось только 277. Количество ликвидированных объектов, по подсчетам «Контур.Фокус», выросло на 16% по сравнению с 2025-м.

Юлия Савина