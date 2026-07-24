Вучич заявил о нарушении Западом обещаний по расширению НАТО

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные страны не выполнили обещания, данные России после окончания холодной войны, относительно нерасширения НАТО на восток. Об этом он сообщил в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

По словам сербского лидера, Москва получила заверения в том, что расширение альянса не будет представлять угрозы для ее интересов и что подобные решения будут согласовываться с российской стороной. Господин Вучич считает, что эти договоренности в итоге не были соблюдены.

Президент Сербии отметил, что сложившаяся ситуация стала одной из причин ухудшения отношений России и Запада. По его мнению, у Москвы были основания негативно воспринимать действия западных государств после расширения НАТО.

Ранее Александр Вучич заявлял, что Белград не намерен присоединяться к антироссийским санкциям и рассчитывает сохранить партнерские отношения с Москвой. Сербские власти также отмечали, что не планируют ограничивать безвизовый режим с Россией.