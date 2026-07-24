Чистая прибыль «Русснефти» в первом полугодии по РСБУ составила 12,7 млрд рублей

Компания «Русснефть» в первом полугодии 2026 года достигла чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 12,68 млрд руб. Для сравнения, аналогичный период прошлого года предприятие завершило с убытком в 2,45 млрд руб.

Выручка компании выросла незначительно — всего на 0,3% и составила 121,66 млрд руб. При этом себестоимость продаж увеличилась на 1,7%, достигнув 111,95 млрд руб. Отмечается существенное сокращение доходов от продажи нефти на внутреннем рынке — почти в два раза, с 62,07 млрд руб. до 33,15 млрд руб. В то же время, доходы от внешнего рынка выросли на 50%, с 55,54 млрд до 84,15 млрд руб.

Долгосрочные обязательства «Русснефти» по состоянию на 30 июня 2026 года увеличились в 1,7 раза, составив 158,54 млрд руб. в сравнении с 92,54 млрд руб. на конец 2025 года. Напротив, краткосрочные обязательства уменьшились на 22,5% — до 136,81 млрд руб. с 176,48 млрд руб.