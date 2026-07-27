Главе Воронежской области Александру Гусеву — 63

Уважаемый Александр Викторович! От лица всех участников Гражданского собрания «ЛИДЕР» сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

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Примите от нас слова искренней благодарности за все то хорошее, что Вы делаете для нашего любимого Воронежского края на посту губернатора.



Область активно развивается и по многим параметрам вышла на лидерские позиции в Российской Федерации. И это здорово!



При этом сегодня мы живем в непростое время, которое определило новые вызовы для нашей страны и всех ее граждан.



Безусловно, особая ответственность легла на плечи руководителей регионов, и прежде всего приграничных территорий.



Мы понимаем, что в связи с этим кроме стандартных вопросов для Вас, уважаемый Александр Викторович, на первый план также вышел огромный комплекс новых целей и задач, связанных с СВО. Это, прежде всего, обеспечение социально-политической стабильности в регионе, активная поддержка ветеранов специальной военной операции, забота об их детях и семьях, повышенное внимание к предприятиям оборонно-промышленного комплекса и многое другое.



И все эти вопросы успешно решаются. Опираясь на свой уникальный жизненный опыт и огромный авторитет, Вы смогли консолидировать общество, объединив в единую команду представителей власти, бизнеса, общественных организаций и всех неравнодушных жителей нашего региона.



Мы уверены, что эта команда Вас не подведет!



Разрешите пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов во всех делах!



С уважением, Председатель правления ГС «ЛИДЕР»

Нестеров Борис Алексеевич



