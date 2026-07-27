Главе Воронежской области Александру Гусеву — 63
Губернатор Воронежской области Александр Гусев 27 июля отмечает день рождения. Главные жизненные вехи руководителя региона, его цитаты и яркие кадры на разных этапах карьеры — в праздничной фотогалерее.
Уважаемый Александр Викторович!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
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Под Вашим руководством Воронежская область уверенно движется вперёд, укрепляя свои позиции в промышленном, строительном, агропромышленном комплексах, перерабатывающей отрасли и инвестиционной сфере.
Ваше внимание к потребностям аграриев, поддержка перспективных проектов, создание благоприятных условий для работы стали основой успеха нашего региона. Строятся современные комплексы, внедряются передовые технологии, наращиваются объёмы производства и экспортный потенциал. Эти результаты достигнуты благодаря системной поддержке региональной власти, осознающей значение отрасли для продовольственной безопасности страны.
Как представитель агробизнеса, я хорошо понимаю, что за каждым успехом стоит не только труд земледельцев и животноводов, но и продуманная государственная политика. Воронежская область сегодня — один из лидеров Черноземья по многим направлениям, и это результат системного подхода, внимания к нуждам села и выстроенному диалогу между властью и бизнесом.
Особенно отрадно, что в последние годы в деревнях и селах активно развивается инфраструктура: строятся и ремонтируются дороги, обновляются школы и больницы, открываются новые объекты социального назначения. Комплексное развитие сельских территорий становится реальностью, а для людей, которые живут и трудятся на земле, эти позитивные изменения дарят уверенность в завтрашнем дне и чувство гордости за свою малую родину.
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов на благо Воронежской области. Пусть все задуманное исполнится, а в жизни будет больше радостных событий. Уверен, что впереди у Вас и у нашего региона ещё много ярких побед и достижений!
С уважением,
Антон Пермяков
Уважаемый Александр Викторович!
Коллектив ООО «Россошанское ДРСУ № 1» и лично директор предприятия Валерий Ярошев сердечно поздравляют Вас с Днем рождения!
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Под вашим руководством Воронежская область реализует масштабные дорожные и инфраструктурные проекты, которые меняют повседневную жизнь жителей районов и городских округов.
Для нас, дорожников, особенно важно чувствовать, что региональная дорожная политика выстроена последовательно и опирается на долгосрочное планирование, партнерство с бизнесом и ответственность за результат.
Благодаря поддержке Правительства Воронежской области и Вашему личному вниманию к дорожной отрасли удалось реализовать целый ряд значимых проектов – от обновления региональных трасс и улиц в райцентрах до сложных объектов, где решение требуется «здесь и сейчас». Для нашего коллектива участие в этой значимой работе – не только профессиональная задача, но и вопрос репутации: мы видим, что построенные и отремонтированные дороги становятся частью общей стратегии развития региона.
Желаем Вам крепкого здоровья, энергии и выдержки в принятии непростых решений, надежной команды единомышленников и успешной реализации всех намеченных планов.
Пусть каждый новый проект приносит ощутимую пользу жителям Воронежской области, а результаты работы находят отклик и поддержку у земляков.
С уважением, директор ООО «Россошанское ДРСУ № 1»
Валерий Ярошев,
трудовой коллектив предприятия
Уважаемый Александр Викторович!
От имени коллектива АО «Корпорация НПО «РИФ» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
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Ваша деятельность на посту губернатора Воронежской области — это последовательная и стратегически выверенная работа по формированию новой высокотехнологичной индустрии в регионе. Реализуемая под Вашим руководством программа «Новая индустриализация» задаёт вектор развития всей промышленности области, создавая условия для появления современных производств, внедрения передовых технологий и укрепления технологического суверенитета страны. Благодаря сформированной в регионе системе мер поддержки Воронежская область уверенно становится одним из центров инновационного развития России, где наука, образование и промышленность работают в единой связке.
АО «Корпорация НПО «РИФ» идет в авангарде нового индустриального развития в регионе, являясь одним из наиболее высокотехнологичных и экономически эффективных предприятий Российской Федерации. Благодаря команде профессионалов, работающей на нашем предприятии, НИОКР, нам удалось стать одним из ведущих разработчиков и поставщиков продукции с использованием нанотехнологий, пользующейся большим спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. И этот успех стал возможен в том числе благодаря Вашей поддержке и созданным в регионе условиям для развития высокотехнологичного бизнеса.
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений на благо Воронежской области и всей страны! Пусть рядом с Вами всегда будут люди, разделяющие Ваши устремления и готовые решать вместе с Вами непростые задачи, которые ставит нынешнее непростое время.
С глубоким уважением, Александр Иванов,
генеральный директор АО «Корпорация НПО «РИФ»
и коллектив компании
Уважаемый Александр Викторович!
От лица всех участников Гражданского собрания «ЛИДЕР»
сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
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Примите от нас слова искренней благодарности за все то хорошее, что Вы делаете для нашего любимого Воронежского края на посту губернатора.
Область активно развивается и по многим параметрам вышла на лидерские позиции в Российской Федерации. И это здорово!
При этом сегодня мы живем в непростое время, которое определило новые вызовы для нашей страны и всех ее граждан.
Безусловно, особая ответственность легла на плечи руководителей регионов, и прежде всего приграничных территорий.
Мы понимаем, что в связи с этим кроме стандартных вопросов для Вас, уважаемый Александр Викторович, на первый план также вышел огромный комплекс новых целей и задач, связанных с СВО. Это, прежде всего, обеспечение социально-политической стабильности в регионе, активная поддержка ветеранов специальной военной операции, забота об их детях и семьях, повышенное внимание к предприятиям оборонно-промышленного комплекса и многое другое.
И все эти вопросы успешно решаются. Опираясь на свой уникальный жизненный опыт и огромный авторитет, Вы смогли консолидировать общество, объединив в единую команду представителей власти, бизнеса, общественных организаций и всех неравнодушных жителей нашего региона.
Мы уверены, что эта команда Вас не подведет!
Разрешите пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов во всех делах!
С уважением, Председатель правления ГС «ЛИДЕР»
Нестеров Борис Алексеевич
Уважаемый Александр Викторович!
От имени коллектива ООО «Родина» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
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Ваша деятельность на посту губернатора Воронежской области служит примером ответственного и профессионального подхода к решению самых сложных задач, стоящих перед регионом. Особую признательность хочется выразить за то системное внимание, которое Вы уделяете вопросам развития агропромышленного комплекса и внедрения передовых технологий в сельское хозяйство. Благодаря Вашей поддержке воронежские аграрии получают возможность не просто сохранять лидерские позиции, но и осваивать новые горизонты, внедряя цифровые решения, автоматизацию и современные методы управления производственными процессами.
Наше предприятие, ООО «Родина», разделяет этот курс на технологическое обновление. Мы видим свою миссию в том, чтобы вносить значимый вклад в повышение технологичности тепличного производства, внедряя инновационные подходы к выращиванию овощей и зелени, совершенствуя системы климат-контроля и автоматизации. Уверены, что совместные усилия бизнеса и власти позволят вывести агропромышленный комплекс Воронежской области на качественно новый уровень.
Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успешной реализации всех намеченных планов и новых достижений на благо Воронежской области! Пусть работа приносит Вам радость и удовлетворение, а каждый день будет наполнен конструктивными решениями и добрыми делами.
С глубоким уважением,
Председатель совета директоров ООО «Родина»
Павел Дьяков
Уважаемый Александр Викторович!
Примите сердечные поздравления с Днем рождения от аграриев Воронежской области!
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За годы руководства регионом Вам выпали серьёзнейшие вызовы — пандемия COVID-19, беспрецедентное санкционное давление, специальная военная операция. В этих непростых условиях Вы продемонстрировали высочайший профессионализм, способность принимать ответственные решения и сохраняя устойчивость экономики региона. С глубоким уважением отмечаем, что Вам удаётся не просто удерживать ситуацию под контролем, но и решать вопросы по дальнейшему развитию, укреплению социальной стабильности сохраняя веру людей в завтрашний день.
Особую признательность хочется выразить за пристальное внимание, которое Вы уделяете развитию агропромышленного комплекса региона. За время Вашего руководства воронежское сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции вышли на качественно новый уровень: стабильно растут урожаи зерновых и технических культур, активно развивается животноводство, садоводство, расширяются мощности перерабатывающих предприятий. Вам удалось наладить конструктивный и содержательный диалог между властью и аграриями, благодаря которому сегодня решаются самые сложные вопросы — от государственной поддержки до внедрения инновационных технологий. Этот диалог стал прочным фундаментом, на котором строится устойчивое развитие всего агропромышленного сектора Воронежской области.
Ваша доброжелательность и открытость к диалогу, внимание к проблемам сельских территорий, поддержка инвестиционных проектов и системная работа с федеральными программами позволяют нам уверенно смотреть в будущее. Воронежские аграрии — надёжные Ваши партнёры в деле обеспечения продовольственной безопасности страны, высоко ценя созданные Вами условия для нашей продуктивной работы.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов на благо Воронежской области! Пусть все Ваши инициативы находят отклик и воплощаются в жизнь, а каждый день приносит удовлетворение от достигнутых результатов.
С уважением и благодарностью за совместную работу,
Николай Гапоненко
Аркадий Пономарев
Штефан Дюрр
Александр Евстратов
Александр Князев
Вадим Мурашкин
Иван Савченко
Сергей Трибунский
Геннадий Ширяев