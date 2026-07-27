Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Главе Воронежской области Александру Гусеву — 63

Губернатор Воронежской области Александр Гусев 27 июля отмечает день рождения. Главные жизненные вехи руководителя региона, его цитаты и яркие кадры на разных этапах карьеры — в праздничной фотогалерее.

Предыдущая фотография
Александр Гусев возглавляет Воронежскую область с декабря 2017 года. За годы работы на посту губернатора регион реализовал десятки крупных инвестиционных, инфраструктурных и социальных проектов, а сам Гусев остается одной из ключевых политических фигур Черноземья

Александр Гусев возглавляет Воронежскую область с декабря 2017 года. За годы работы на посту губернатора регион реализовал десятки крупных инвестиционных, инфраструктурных и социальных проектов, а сам Гусев остается одной из ключевых политических фигур Черноземья

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Александр Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Калужской области. После окончания Ярославского государственного технического университета в 1985 году устроился на «Воронежсинтезкаучук». На заводе прошел путь от стажера до гендиректора. На фото: стажер в должности мастера Александр Гусев (четвертый справа) во время инструктажа по технике безопасности в операторной «Воронежсинтезкаучука»

Александр Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Калужской области. После окончания Ярославского государственного технического университета в 1985 году устроился на «Воронежсинтезкаучук». На заводе прошел путь от стажера до гендиректора. На фото: стажер в должности мастера Александр Гусев (четвертый справа) во время инструктажа по технике безопасности в операторной «Воронежсинтезкаучука»

Фото: пресс-служба

2005 год. Гендиректор ОАО «Воронежсинтезкаучук» Александр Гусев (слева), вице-губернатор Воронежской области Вячеслав Клейменов (в центре) и губернатор Владимир Кулаков (справа)

2005 год. Гендиректор ОАО «Воронежсинтезкаучук» Александр Гусев (слева), вице-губернатор Воронежской области Вячеслав Клейменов (в центре) и губернатор Владимир Кулаков (справа)

Фото: Михаил Квасов / Коммерсантъ

В публичное пространство нынешний губернатор вышел в 2009 году при губернаторе Алексее Гордееве, который назначил Александра Гусева куратором промышленности в качестве заместителя председателя правительства Воронежской области. На фото: 2010 год, вице-премьер облправительства Александр Гусев (слева) и первый вице-губернатор Воронежской области Александр Ганов (справа) на заседании облдумы

В публичное пространство нынешний губернатор вышел в 2009 году при губернаторе Алексее Гордееве, который назначил Александра Гусева куратором промышленности в качестве заместителя председателя правительства Воронежской области. На фото: 2010 год, вице-премьер облправительства Александр Гусев (слева) и первый вице-губернатор Воронежской области Александр Ганов (справа) на заседании облдумы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2010–2013 годах господин Гусев был первым вице-премьером облправительства. На фото: 2010 год, губернатор Алексей Гордеев и его заместитель Александр Гусев

В 2010–2013 годах господин Гусев был первым вице-премьером облправительства. На фото: 2010 год, губернатор Алексей Гордеев и его заместитель Александр Гусев

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

2012 год. Заместитель председателя облправительства, руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Алексей Беспрозванных (крайний слева) и заместитель губернатора, первый зампред облправительства Александр Гусев (в центре) во время посещения ОАО «Воронежсинтезкаучук»

2012 год. Заместитель председателя облправительства, руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Алексей Беспрозванных (крайний слева) и заместитель губернатора, первый зампред облправительства Александр Гусев (в центре) во время посещения ОАО «Воронежсинтезкаучук»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2013 году Алексадр Гусев возглавил мэрию Воронежа. Стал последним мэром, победившим на всенародных выборах (43,62% голосов) — потом градоначальника выбирали по конкурсу депутаты гордумы. Такой механизм остается актуальным и сегодня

В 2013 году Алексадр Гусев возглавил мэрию Воронежа. Стал последним мэром, победившим на всенародных выборах (43,62% голосов) — потом градоначальника выбирали по конкурсу депутаты гордумы. Такой механизм остается актуальным и сегодня

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Важно, чтобы мы не старались быть излишне самостоятельными»,— задал вектор работы мэрии Воронежа на первой же планерке Александр Гусев

«Важно, чтобы мы не старались быть излишне самостоятельными»,— задал вектор работы мэрии Воронежа на первой же планерке Александр Гусев

Фото: пресс-служба

В конце 2017 года Александр Гусев был назначен врио губернатора Воронежской области (на фото — на заседании облдумы в день назначения). Его предшественник Алексей Гордеев перешел в правительство РФ, а затем в Госдуму, где стал вице-спикером

В конце 2017 года Александр Гусев был назначен врио губернатора Воронежской области (на фото — на заседании облдумы в день назначения). Его предшественник Алексей Гордеев перешел в правительство РФ, а затем в Госдуму, где стал вице-спикером

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области

2013 год. Предвыборная агитация на улице Воронежа

2013 год. Предвыборная агитация на улице Воронежа

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Будучи промышленником, на посту главы региона активно вникал в работу сельского хозяйства и АПК. На фото: 2018 год, посещение Борисоглебского мясоконсервного комбината

Будучи промышленником, на посту главы региона активно вникал в работу сельского хозяйства и АПК. На фото: 2018 год, посещение Борисоглебского мясоконсервного комбината

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области

2018 год. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, вице-премьер РФ Алексей Гордеев и глава холдинга «Эконива» Штефан Дюрр в молочном комплексе

2018 год. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, вице-премьер РФ Алексей Гордеев и глава холдинга «Эконива» Штефан Дюрр в молочном комплексе

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области

Но и про промышленность Александр Гусев не забывал

Но и про промышленность Александр Гусев не забывал

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

2018 год. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев во время посещения производственной площадки ООО «Евротехмет»

2018 год. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев во время посещения производственной площадки ООО «Евротехмет»

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области

Осенью 2018 года Александр Гусев победил на губернаторских выборах с 72,52% голосов

Осенью 2018 года Александр Гусев победил на губернаторских выборах с 72,52% голосов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

2018 год. Председатель воронежской облдумы Владимир Нетесов (слева) и губернатор Александр Гусев (справа)

2018 год. Председатель воронежской облдумы Владимир Нетесов (слева) и губернатор Александр Гусев (справа)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В качестве губернатора Александру Гусеву пришлось подключаться к проблеме зловония с Левобережных очистных сооружений в Воронеже. В итоге через несколько лет ЛОС были отданы в концессию «РВК-Воронеж». Эту компанию в июле 2024 года возглавил бывший мэр Воронежа Вадим Кстенин (справа на заднем плане)

В качестве губернатора Александру Гусеву пришлось подключаться к проблеме зловония с Левобережных очистных сооружений в Воронеже. В итоге через несколько лет ЛОС были отданы в концессию «РВК-Воронеж». Эту компанию в июле 2024 года возглавил бывший мэр Воронежа Вадим Кстенин (справа на заднем плане)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ  /  купить фото

При Александре Гусеве в Новоусманском районе Воронежской области была создана особая экономическая зона «Центр». Сегодня ее основная площадка уже практически полностью заполнена резидентами, поэтому преференциальную территорию планируется увеличивать. На фото: на совещании по расширению ОЭЗ

При Александре Гусеве в Новоусманском районе Воронежской области была создана особая экономическая зона «Центр». Сегодня ее основная площадка уже практически полностью заполнена резидентами, поэтому преференциальную территорию планируется увеличивать. На фото: на совещании по расширению ОЭЗ

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

На первый губернаторский срок Александра Гусева пришлась пандемия. По итогам этого сложного периода глава региона неоднократно заявлял, что Воронежская область прошла через ковид достойно, не допустив серьезного снижения социально-экономических показателей

На первый губернаторский срок Александра Гусева пришлась пандемия. По итогам этого сложного периода глава региона неоднократно заявлял, что Воронежская область прошла через ковид достойно, не допустив серьезного снижения социально-экономических показателей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На первый срок Александра Гусева пришлось и начало специальной военной операции РФ на Украине. За опытом подготовки бойцов глава региона ездил в Чечню. На фото: губернатор Александр Гусев и глава Чечни Рамзан Кадыров

На первый срок Александра Гусева пришлось и начало специальной военной операции РФ на Украине. За опытом подготовки бойцов глава региона ездил в Чечню. На фото: губернатор Александр Гусев и глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба

При Александре Гусеве в 2022 году спустя 21 год в элиту российского футбола вернулся воронежский «Факел». Сам губернатор нередко посещал домашние матчи. В 2025 году «Факел» вылетел из Российской премьер-лиги, но господин Гусев поставил перед клубом задачу за год вернуться в РПЛ. На фото: 2019 год, Александр Гусев с гендиректором «Факела» Романом Асхабадзе (в центре)

При Александре Гусеве в 2022 году спустя 21 год в элиту российского футбола вернулся воронежский «Факел». Сам губернатор нередко посещал домашние матчи. В 2025 году «Факел» вылетел из Российской премьер-лиги, но господин Гусев поставил перед клубом задачу за год вернуться в РПЛ. На фото: 2019 год, Александр Гусев с гендиректором «Факела» Романом Асхабадзе (в центре)

Фото: fakelfc.ru / http://fakelfc.ru

В 2023 году Александр Гусев переизбрался на второй губернаторский срок, набрав 76,83% голосов. На фото: инаугурация господина Гусева на новый губернаторский срок

В 2023 году Александр Гусев переизбрался на второй губернаторский срок, набрав 76,83% голосов. На фото: инаугурация господина Гусева на новый губернаторский срок

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Губернаторские полномочия Александра Гусева истекут в 2028 году, задачи он себе и правительству региона ставит на больший срок

Губернаторские полномочия Александра Гусева истекут в 2028 году, задачи он себе и правительству региона ставит на больший срок

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

2024 год. Губернатор Воронежской области Александр Гусев (справа), вице-губернатор Дмитрий Маслов (в центре), и мэр Воронежа Вадим Кстенин (слева) на сессии предпринимательского форума Столля

2024 год. Губернатор Воронежской области Александр Гусев (справа), вице-губернатор Дмитрий Маслов (в центре), и мэр Воронежа Вадим Кстенин (слева) на сессии предпринимательского форума Столля

Фото: govvrn.ru

2025 год. Губернатор Воронежской области Александр Гусев (в центре) и первый вице-губернатор Сергей Трухачев (в центре на заднем плане) встречают ковчег с мощами святого патриарха Тихона

2025 год. Губернатор Воронежской области Александр Гусев (в центре) и первый вице-губернатор Сергей Трухачев (в центре на заднем плане) встречают ковчег с мощами святого патриарха Тихона

Фото: govvrn.ru

Круг задач Александра Гусева как губернатора охватывает практически все направления развития региона — от промышленности и сельского хозяйства до архитектуры, культуры и социальных проектов. В мае 2025 года он принял участие в центральной пленарной сессии форума «Зодчество ВРН», посвященной развитию городских центров и сохранению их исторического облика

Круг задач Александра Гусева как губернатора охватывает практически все направления развития региона — от промышленности и сельского хозяйства до архитектуры, культуры и социальных проектов. В мае 2025 года он принял участие в центральной пленарной сессии форума «Зодчество ВРН», посвященной развитию городских центров и сохранению их исторического облика

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ  /  купить фото

Помимо рабочих мероприятий Александр Гусев традиционно участвует в главных общественных событиях региона. Во время празднования Дня города Воронежа в 2025 году губернатор присоединился к благотворительной акции «Белый цветок», средства от которой направляются на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Помимо рабочих мероприятий Александр Гусев традиционно участвует в главных общественных событиях региона. Во время празднования Дня города Воронежа в 2025 году губернатор присоединился к благотворительной акции «Белый цветок», средства от которой направляются на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Воронежская область остается одним из ведущих аграрных регионов страны. В 2025 году Александр Гусев принял участие в открытии селекционно-семеноводческого центра «Золотой початок Хохольский» в Хохольском районе

Воронежская область остается одним из ведущих аграрных регионов страны. В 2025 году Александр Гусев принял участие в открытии селекционно-семеноводческого центра «Золотой початок Хохольский» в Хохольском районе

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В декабре 2025 года Александр Гусев был избран секретарем Воронежского регионального отделения «Единой России». По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 126 делегатов, за второго кандидата проголосовали три человека

В декабре 2025 года Александр Гусев был избран секретарем Воронежского регионального отделения «Единой России». По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 126 делегатов, за второго кандидата проголосовали три человека

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2025 году в Воронеже открылся музей Василия Пескова. Александр Гусев принял участие в открытии экспозиции, посвященной жизни и творчеству писателя, журналиста и путешественника

В 2025 году в Воронеже открылся музей Василия Пескова. Александр Гусев принял участие в открытии экспозиции, посвященной жизни и творчеству писателя, журналиста и путешественника

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В декабре 2025 года Александр Гусев принял участие в первой церемонии вручения премии общественно-государственного признания «Призвание», пришедшей на смену региональной премии «Лидер года». Награды получили жители Воронежской области, внесшие значительный вклад в развитие региона и поддержку участников специальной военной операции

В декабре 2025 года Александр Гусев принял участие в первой церемонии вручения премии общественно-государственного признания «Призвание», пришедшей на смену региональной премии «Лидер года». Награды получили жители Воронежской области, внесшие значительный вклад в развитие региона и поддержку участников специальной военной операции

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сегодня Александр Гусев продолжает руководить Воронежской областью. За его плечами — работа в промышленности, руководство Воронежем и годы во главе региона. Новые решения, проекты и события еще не раз станут частью его политической биографии

Сегодня Александр Гусев продолжает руководить Воронежской областью. За его плечами — работа в промышленности, руководство Воронежем и годы во главе региона. Новые решения, проекты и события еще не раз станут частью его политической биографии

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 32

Александр Гусев возглавляет Воронежскую область с декабря 2017 года. За годы работы на посту губернатора регион реализовал десятки крупных инвестиционных, инфраструктурных и социальных проектов, а сам Гусев остается одной из ключевых политических фигур Черноземья

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Александр Гусев родился 27 июля 1963 года в деревне Озерское Калужской области. После окончания Ярославского государственного технического университета в 1985 году устроился на «Воронежсинтезкаучук». На заводе прошел путь от стажера до гендиректора. На фото: стажер в должности мастера Александр Гусев (четвертый справа) во время инструктажа по технике безопасности в операторной «Воронежсинтезкаучука»

Фото: пресс-служба

2005 год. Гендиректор ОАО «Воронежсинтезкаучук» Александр Гусев (слева), вице-губернатор Воронежской области Вячеслав Клейменов (в центре) и губернатор Владимир Кулаков (справа)

Фото: Коммерсантъ / Михаил Квасов

В публичное пространство нынешний губернатор вышел в 2009 году при губернаторе Алексее Гордееве, который назначил Александра Гусева куратором промышленности в качестве заместителя председателя правительства Воронежской области. На фото: 2010 год, вице-премьер облправительства Александр Гусев (слева) и первый вице-губернатор Воронежской области Александр Ганов (справа) на заседании облдумы

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 2010–2013 годах господин Гусев был первым вице-премьером облправительства. На фото: 2010 год, губернатор Алексей Гордеев и его заместитель Александр Гусев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

2012 год. Заместитель председателя облправительства, руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области Алексей Беспрозванных (крайний слева) и заместитель губернатора, первый зампред облправительства Александр Гусев (в центре) во время посещения ОАО «Воронежсинтезкаучук»

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В 2013 году Алексадр Гусев возглавил мэрию Воронежа. Стал последним мэром, победившим на всенародных выборах (43,62% голосов) — потом градоначальника выбирали по конкурсу депутаты гордумы. Такой механизм остается актуальным и сегодня

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

«Важно, чтобы мы не старались быть излишне самостоятельными»,— задал вектор работы мэрии Воронежа на первой же планерке Александр Гусев

Фото: пресс-служба

В конце 2017 года Александр Гусев был назначен врио губернатора Воронежской области (на фото — на заседании облдумы в день назначения). Его предшественник Алексей Гордеев перешел в правительство РФ, а затем в Госдуму, где стал вице-спикером

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области

2013 год. Предвыборная агитация на улице Воронежа

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

Будучи промышленником, на посту главы региона активно вникал в работу сельского хозяйства и АПК. На фото: 2018 год, посещение Борисоглебского мясоконсервного комбината

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области

2018 год. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев, вице-премьер РФ Алексей Гордеев и глава холдинга «Эконива» Штефан Дюрр в молочном комплексе

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области

Но и про промышленность Александр Гусев не забывал

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

2018 год. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев во время посещения производственной площадки ООО «Евротехмет»

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области

Осенью 2018 года Александр Гусев победил на губернаторских выборах с 72,52% голосов

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

2018 год. Председатель воронежской облдумы Владимир Нетесов (слева) и губернатор Александр Гусев (справа)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В качестве губернатора Александру Гусеву пришлось подключаться к проблеме зловония с Левобережных очистных сооружений в Воронеже. В итоге через несколько лет ЛОС были отданы в концессию «РВК-Воронеж». Эту компанию в июле 2024 года возглавил бывший мэр Воронежа Вадим Кстенин (справа на заднем плане)

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

При Александре Гусеве в Новоусманском районе Воронежской области была создана особая экономическая зона «Центр». Сегодня ее основная площадка уже практически полностью заполнена резидентами, поэтому преференциальную территорию планируется увеличивать. На фото: на совещании по расширению ОЭЗ

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

На первый губернаторский срок Александра Гусева пришлась пандемия. По итогам этого сложного периода глава региона неоднократно заявлял, что Воронежская область прошла через ковид достойно, не допустив серьезного снижения социально-экономических показателей

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

На первый срок Александра Гусева пришлось и начало специальной военной операции РФ на Украине. За опытом подготовки бойцов глава региона ездил в Чечню. На фото: губернатор Александр Гусев и глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба

При Александре Гусеве в 2022 году спустя 21 год в элиту российского футбола вернулся воронежский «Факел». Сам губернатор нередко посещал домашние матчи. В 2025 году «Факел» вылетел из Российской премьер-лиги, но господин Гусев поставил перед клубом задачу за год вернуться в РПЛ. На фото: 2019 год, Александр Гусев с гендиректором «Факела» Романом Асхабадзе (в центре)

Фото: http://fakelfc.ru / fakelfc.ru

В 2023 году Александр Гусев переизбрался на второй губернаторский срок, набрав 76,83% голосов. На фото: инаугурация господина Гусева на новый губернаторский срок

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Губернаторские полномочия Александра Гусева истекут в 2028 году, задачи он себе и правительству региона ставит на больший срок

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

2024 год. Губернатор Воронежской области Александр Гусев (справа), вице-губернатор Дмитрий Маслов (в центре), и мэр Воронежа Вадим Кстенин (слева) на сессии предпринимательского форума Столля

Фото: govvrn.ru

2025 год. Губернатор Воронежской области Александр Гусев (в центре) и первый вице-губернатор Сергей Трухачев (в центре на заднем плане) встречают ковчег с мощами святого патриарха Тихона

Фото: govvrn.ru

Круг задач Александра Гусева как губернатора охватывает практически все направления развития региона — от промышленности и сельского хозяйства до архитектуры, культуры и социальных проектов. В мае 2025 года он принял участие в центральной пленарной сессии форума «Зодчество ВРН», посвященной развитию городских центров и сохранению их исторического облика

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Помимо рабочих мероприятий Александр Гусев традиционно участвует в главных общественных событиях региона. Во время празднования Дня города Воронежа в 2025 году губернатор присоединился к благотворительной акции «Белый цветок», средства от которой направляются на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежская область остается одним из ведущих аграрных регионов страны. В 2025 году Александр Гусев принял участие в открытии селекционно-семеноводческого центра «Золотой початок Хохольский» в Хохольском районе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В декабре 2025 года Александр Гусев был избран секретарем Воронежского регионального отделения «Единой России». По итогам тайного голосования его кандидатуру поддержали 126 делегатов, за второго кандидата проголосовали три человека

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 2025 году в Воронеже открылся музей Василия Пескова. Александр Гусев принял участие в открытии экспозиции, посвященной жизни и творчеству писателя, журналиста и путешественника

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В декабре 2025 года Александр Гусев принял участие в первой церемонии вручения премии общественно-государственного признания «Призвание», пришедшей на смену региональной премии «Лидер года». Награды получили жители Воронежской области, внесшие значительный вклад в развитие региона и поддержку участников специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Сегодня Александр Гусев продолжает руководить Воронежской областью. За его плечами — работа в промышленности, руководство Воронежем и годы во главе региона. Новые решения, проекты и события еще не раз станут частью его политической биографии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

 