Минобороны сообщило о новых ударах по портам Украины и морским судам
МО РФ сообщило о поражении в порту Одессы объектов, используемых в интересах ВСУ
Российские военные продолжили наносить удары по портовой и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены объекты в портах Одессы, Южного и Николаева. В Одесском порту, как утверждается, целью стали объекты логистического комплекса с военными грузами.
В Минобороны также сообщили об ударах по объектам хранения военных грузов и резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южный. В Николаевском порту были поражены два буксира.
Кроме того, российское ведомство заявило о поражении в акватории Черного моря судов, которые, по его данным, доставляли военные грузы в порт Черноморск. Речь идет о балкере и сухогрузе в районах северо-восточнее острова Змеиный и у населенного пункта Затока.