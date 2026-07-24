Минобороны сообщило о новых ударах по портам Украины и морским судам

Российские военные продолжили наносить удары по портовой и транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены объекты в портах Одессы, Южного и Николаева. В Одесском порту, как утверждается, целью стали объекты логистического комплекса с военными грузами.

В Минобороны также сообщили об ударах по объектам хранения военных грузов и резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту Южный. В Николаевском порту были поражены два буксира.

Кроме того, российское ведомство заявило о поражении в акватории Черного моря судов, которые, по его данным, доставляли военные грузы в порт Черноморск. Речь идет о балкере и сухогрузе в районах северо-восточнее острова Змеиный и у населенного пункта Затока.