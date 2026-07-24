Reuters: оборонная компания Anduril запланировала достичь капитализации в $100 млрд

Американский производитель вооружений Anduril ведет переговоры об очередном раунде инвестиций, по итогам которого его капитализация может превысить $100 млрд. Об этом написало Reuters со ссылкой на источники. Они сообщают, что переговоры находятся на ранней стадии и могут закончиться ничем. Reuters неизвестно, какую именно сумму хочет привлечь компания и с кем ведет переговоры.

В Anduril заявили, что никакие решения о финансировании не приняты, а, как частная компания, она «регулярно оценивает возможность привлечь финансирование для роста бизнеса». По данным источников, обсуждаются инвестиции в два этапа, вторую часть вложений инвесторы готовы сделать через год при достижении компанией определенных показателей.

Anduril, как и другие производители вооружений, выигрывает от геополитической напряженности последних лет и роста числа военных конфликтов. В мае компания привлекла $5 млрд, а ее капитализация выросла с предыдущего раунда финансирования вдвое, достигнув $61 млрд. В январе Anduril, который в числе прочего производит БПЛА, беспилотные подлодки и ракеты, сообщил, что его выручка в 2025 году составила $2,2 млрд.

Яна Рождественская