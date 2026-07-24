В Самарской области из-за действий сторожа погиб 10-летний ребенок

В Тольятти вечером 23 июля произошел трагический инцидент, в результате которого погиб 10-летний ребенок. По версии следствия, мальчик пытался перелезть через забор охраняемой территории ресурсоснабжающего предприятия, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по региону.

По версии следствия, 58-летний сотрудник частного охранного предприятия заметил ребенка и схватил его, резко потащив на себя. В этот момент мальчик напоролся на металлические прутья забора и получил тяжёлые травмы. После происшествия охранник бросил ребенка на землю и скрылся с места.

Несмотря на серьезные травмы, мальчик сумел позвонить отцу, который вызвал скорую помощь. Медики провели операцию, но спасти школьника не удалось — он скончался на следующий день в больнице.

Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Подозреваемый в причинении травм сотрудник предприятия задержан. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.