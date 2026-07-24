На все Ляды

ООО «Актив», близкое к владельцу Уральского завода противогололедных материалов (УЗПМ), инвестирует 120 млн руб. в строительство яхт-клуба в Новых Лядах. Проект претендует на получение статуса приоритетного инвестиционного. К 2030 году на участке площадью 3,37 га компания намерена возвести многофункциональный комплекс, сезонные гостевые дома, кафе и ангары для хранения яхт. Эксперты считают, что проект может быть успешным, потому что в регионе недостаточно развита инфраструктура для водных развлечений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

ООО «Актив» представило на совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата проект строительства современного яхт-клуба в Новых Лядах. Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил глава Перми Эдуард Соснин. По данным «Ъ-Прикамье», «Актив» намерен инвестировать в проект 120 млн руб. На эти средства будут построены многофункциональный комплекс, сооружения для хранения яхт, сезонные гостевые дома, кафе, смотровая лестница, подпорная стенка и прогулочная зона. Реализовать проект компания собирается на площадке 3,2 га. Срок реализации — 2026–2030 годы. В рамках социальных обязательств «Актив» планирует благоустроить береговую полосу. Предполагается, что проект будет представлен на ближайшем краевом совете по предпринимательству. В случае получения статуса приоритетного инвестиционного проекта компания может рассчитывать на налоговые льготы и участок для строительства без проведения торгов.

Пермское ООО «Актив» создано в 2008 году. Занимается перевозкой грузов различными автотранспортными средствами. 50,76% акций компании принадлежат ООО «Торгово-деловой центр на Набережной». Руководителем обществ является пермский бизнесмен Халэф Гильфанов. Выручка ООО за 2025 год составила 1,2 млн руб., чистая прибыль — 2,9 млн руб. Халэф Гильфанов является основным учредителем ООО «УЗПМ Групп», управляющего УЗПМ. Предприятие разрабатывает и производит продукцию под маркой «Бионорд», предназначенную для борьбы с наледью на автодорогах, тротуарах и взлетно-посадочных полосах аэродромов. Производственная площадка завода находится в Краснокамске. В прошлом году ООО «Актив» стало владельцем ООО «Яхт-клуб “Вороновка”».

В пресс-службе УЗПМ пояснили, что яхт-клуб — это инвестиционный проект с важной общественной составляющей, связанной с развитием территории. «Экономическая модель будет строиться на профильных услугах яхт-клуба и сопутствующих сервисах, что позволит обеспечивать содержание и дальнейшее развитие комплекса. Одновременно реализация проекта даст возможность привести в порядок береговую территорию и создать в Новых Лядах современное пространство для отдыха у воды. Говорить о конкретном сроке окупаемости пока преждевременно, он будет зависеть от окончательной конфигурации комплекса, очередности строительства и фактической загрузки объектов после запуска»,— рассказали в пресс-службе предприятия.

Руководитель президиума Пермской федерации парусного спорта Михаил Шило отмечает, что если говорить о туризме и развлечениях, связанных с яхтами, то «проект должен зайти». «Лично я поддерживаю любые проекты, связанные с активностями на воде, тем более что инфраструктура такого класса в крае развита недостаточно,— подчеркнул господин Шило.— Например, в Польше на Мазурских озерах практически в каждом заливе есть марина, где можно встать на яхте, поесть в ресторане и хорошо провести время». В то же время эксперт говорит, что для парусного спорта яхт-клуб не подойдет, поскольку находится довольно далеко от Перми, а «спортсмены должны тренироваться три-четыре раза в неделю». Максим Шило считает, что в Прикамье достаточное количество туристических яхт, но сегодня часть их владельцев испытывают трудности из-за дороговизны их содержания, в итоге многие суда хранятся на берегу. «Но рано или поздно ситуация изменится»,— уверен господин Шило.

Ирина Суханова