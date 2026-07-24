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«Переговорный процесс жив»

Дмитрий Дризе — о новых мирных планах США в отношении Украины

В Кремле заявили о готовности к новым предложениям США по Украине. Однако при условии, что они будет отвечать российским интересам. О том, что Белый дом готовит новые мирные планы, ранее заявил украинский лидер Владимир Зеленской. О необходимость подготовки свежих идей говорил также госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Маниле. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает скорого возобновления переговоров.

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Москва выразила готовность рассмотреть новые американские предложения по Украине, если таковые появятся. Естественно, с условием соблюдения своих интересов. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, России необходимо использовать дуализм позиции США по конфликту в своих интересах. То есть в Кремле понимают, что Киев продолжит получать американское оружие, и это плохо. Однако есть и второй аспект, положительный: Дональд Трамп по-прежнему настроен на сделку, и это хорошо, и этим нужно пользоваться.

«Ожидать новых предложений будем. Американцы искренни, и президент Трамп искренен, и его переговорщики искренни в своем желании действительно сформулировать какие-то варианты, приемлемые для всех»,— заявил господин Песков.

Иными словами, российская сторона намерена продолжать диалог, несмотря на видимое похолодание в отношениях.

Ранее Сергей Лавров встречался с Марко Рубио. Госсекретарь США посчитал, что «дух Анкориджа» прекратил свое существование и нужно искать новые варианты на пути к миру. По крайней мере, Украина не приемлет этот самый «дух Анкориджа». Глава МИД Российской Федерации, в свою очередь, предпочел бы все-таки идти путем Аляски, скажем так. В этой связи стоит отметить, что неважно, как это будет называться, главное — добиться какого-никакого прогресса. Пока не получается его достигнуть.

Сергей Лавров и Марко Рубио зафиксировали разногласия по Украине

О существовании новых американских планов или предложений заявил Владимир Зеленский после телефонного разговора со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент Украины планирует поездку за океан на похороны сенатора Линдси Грэма. Во время визита все эти темы, естественно, будут обсуждаться. Запланирована также встреча с Дональдом Трампом, хотя официального подтверждения этой информации от Белого дома еще нет.

Тем не менее основной вывод таков: переговорный процесс жив и может возобновиться в любой момент. При желании можно назвать это продолжением Анкориджа. Почему бы и нет? Другой вопрос: к чему все это может привести? Ответить просто — пусть для начала диалог возобновится. С этим могут возникнуть проблемы, поскольку компромисс в позициях враждующих сторон пока что неочевиден. Планов может быть сколько угодно, но без этого говорить не о чем.

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Но, может быть, следующая неделя принесет какие-то новости, особенно учитывая характер 47-го президент США. Сегодня он лояльно настроен по отношению к Украине и Европе, а завтра состоится очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным, и все развернется на 180 градусов. Также необходимо добавить, что в ближайшие дни должна решиться судьба очередной военной кампании против Ирана. Возможно, Дональду Трампу станет совсем не до Украины. Такой вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Дмитрий Дризе

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