В Коста-Рике задержали самого разыскиваемого преступника страны

В Коста-Рике арестован Алехандро Ариас Монге, известный как Дьявол, сообщила местная La Teja со ссылкой на представителей Бюро уголовных расследований страны. Монге считают одним из самых влиятельных лидеров организованной преступности в Коста-Рике и самым разыскиваемым преступником страны. Федеральные власти США обещали $500 тыс. за информацию, которая привела бы к его поимке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алехандро Ариас Монге

Фото: Бюро уголовных расследований Коста-Рики Алехандро Ариас Монге

Фото: Бюро уголовных расследований Коста-Рики

Как сообщает аргентинское издание Infobae, Дьявол в течение более десяти лет руководил преступной группировкой, занимавшейся в том числе торговлей наркотиками и прославившейся своей жестокостью. За это Монге и получил свое прозвище. Некоторое время, по мнению американских правоохранительных органов, Монге руководил большинством операций по поставкам кокаина из Коста-Рики в США. Кроме наркотиков, его организация занималась подпольным игорным бизнесом и другими видами преступной деятельности.

Власти Коста-Рики пока не раскрывают подробности его захвата, кроме того, что в ходе операции был ранен один из сотрудников Бюро уголовных расследований. Они ничего не сообщили о его возможной экстрадиции в США.

Николай Зубов