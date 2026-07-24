В Коста-Рике задержали самого разыскиваемого преступника страны
В Коста-Рике арестован Алехандро Ариас Монге, известный как Дьявол, сообщила местная La Teja со ссылкой на представителей Бюро уголовных расследований страны. Монге считают одним из самых влиятельных лидеров организованной преступности в Коста-Рике и самым разыскиваемым преступником страны. Федеральные власти США обещали $500 тыс. за информацию, которая привела бы к его поимке.
Алехандро Ариас Монге
Фото: Бюро уголовных расследований Коста-Рики
Как сообщает аргентинское издание Infobae, Дьявол в течение более десяти лет руководил преступной группировкой, занимавшейся в том числе торговлей наркотиками и прославившейся своей жестокостью. За это Монге и получил свое прозвище. Некоторое время, по мнению американских правоохранительных органов, Монге руководил большинством операций по поставкам кокаина из Коста-Рики в США. Кроме наркотиков, его организация занималась подпольным игорным бизнесом и другими видами преступной деятельности.
Власти Коста-Рики пока не раскрывают подробности его захвата, кроме того, что в ходе операции был ранен один из сотрудников Бюро уголовных расследований. Они ничего не сообщили о его возможной экстрадиции в США.
Задержание влиятельных наркобаронов в Латинской Америке, таких как Алехандро Ариас Монге, является частью более широких усилий по борьбе с наркотрафиком в регионе. Например, в 2021 году в Колумбии был задержан Дайро Усуга, известный как Отониэль, главарь группировки «Клан залива» и самый разыскиваемый наркобарон страны. США предлагали 5 миллионов долларов за информацию о нем, а американские власти предъявляли ему обвинения с 2009 года.
Власти США активно участвуют в борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке, часто предлагая крупные вознаграждения за информацию о наркобаронах, что демонстрирует их интерес к пресечению поставок наркотиков на свою территорию. Так, США назначили вознаграждение в 15 миллионов долларов за информацию о причастности Николаса Мадуро, бывшего президента Венесуэлы, к наркоторговле.
История также показывает, что в регионе распространены обвинения в торговле влиянием и коррупции. Например, в Коста-Рике прокуратура начала расследование в отношении президента Родриго Чавеса по подозрению в торговле влиянием. В Гондурасе бывший президент Хуан Орландо Эрнандес обвинялся в том, что его предвыборная кампания частично финансировалась за счет пожертвований от наркобаронов.