В Черноземье 27 июля ожидается теплая, пасмурная и дождливая погода, до +26°C

В понедельник, 27 июля, жителей Черноземья ожидает теплая, пасмурная и местами дождливая погода. Температура будет варьироваться от +17°C до +26°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +19°C, днем поднимется до +26°C, вечером опустится до +24°C, а ночью будет +18°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +19°C, днем воздух прогреется до +22°C, вечером ожидается +21°C, а ночью температура опустится до +18°C. Возможны осадки в виде дождя. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +19°C, днем — +25°C, вечером — +23°C, а ночью — +18°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +21°C, вечером будет +20°C, а ночью — +18°C. Возможны осадки в виде дождя. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром ожидается +19°C, днем — +25°C, вечером — +23°C, а ночью температура опустится до +17°C. Возможны осадки в виде дождя. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром будет +21°C, днем температура поднимется до +22°C, вечером — +19°C, а ночью — +18°C. Возможны осадки в виде дождя. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова