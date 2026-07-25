В Черноземье 26 июля ожидается теплая, пасмурная и дождливая погода, до +24°C

В воскресенье, 26 июля, жителей Черноземья ожидает теплая, пасмурная и местами дождливая погода. Температура будет варьироваться от +17°C до +24°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +20°C, днем поднимется до +23°C, вечером опустится до +21°C, а ночью будет +18°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +19°C, днем воздух прогреется до +21°C, вечером ожидается +20°C, а ночью температура опустится до +18°C. Возможны осадки в виде дождя. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +19°C, днем — +23°C, вечером — +21°C, а ночью — +18°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +18°C, днем поднимется до +20°C, вечером будет +19°C, а ночью — +18°C. Возможны осадки в виде дождя. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается +19°C, днем — +24°C, вечером — +21°C, а ночью температура опустится до +17°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром будет +18°C, днем температура поднимется до +21°C, вечером — +20°C, а ночью — +19°C. Возможны осадки в виде дождя. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова