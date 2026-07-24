Мосбиржа включит акции «Яндекса» в индекс эталонных эмитентов

Мосбиржа (MOEX: MOEX) 30 июля включит обыкновенные акции «Яндекса» (MOEX: YDEX) в систему расчета индекса создания акционерной стоимости. В программу входят эталонные компании, привлекательные для долгосрочного инвестирования. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

После объявления новости акции «Яндекса» на Мосбирже растут на 5,21%, до 3856 руб.

Банк России и Мосбиржа запустили программу расчета индекса создания стоимости в январе 2025 года. Ее участниками смогут стать публичные акционерные общества, которые придерживаются «высоких стандартов корпоративного управления и принципов информационной прозрачности».

Мосбиржа рассчитывает индекс один раз в день по итогам основной торговой сессии. В программу уже входят «Европлан», Мосбиржа, МТС-банк, «Промомед», Сбербанк, «Эйч Эф Джи» и «Эн+ Груп».