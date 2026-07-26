Черноземье 26.07.2026, 00:01 Официальные курсы валют ЦБ на 27 июля Австралийский доллар 54,4265 Английский фунт 103,9370 Белорусский рубль 27,0893 Гонконгский доллар* 99,4847 Дирхам ОАЭ 21,2473 Доллар США 78,0308 Евро 88,8927 Индийская рупия** 80,8283 Казахстанский тенге** 16,7542 Канадский доллар 55,4078 Китайский юань 11,5025 СДР 105,9057 Сингапурский доллар 60,3860 Турецкая лира* 16,5357 Украинская гривна* 17,4142 Шведская крона* 80,1160 Швейцарский франк 95,5674 Японская иена** 47,6001 *За 10. **За 100.