Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 25–26 июля

Австралийский доллар 54,4265
Английский фунт 103,9370
Белорусский рубль 27,0893
Гонконгский доллар* 99,4847
Дирхам ОАЭ 21,2473
Доллар США 78,0308
Евро 88,8927
Индийская рупия** 80,8283
Казахстанский тенге** 16,7542
Канадский доллар 55,4078
Китайский юань 11,5025
СДР 105,9057
Сингапурский доллар 60,3860
Турецкая лира* 16,5357
Украинская гривна* 17,4142
Шведская крона* 80,1160
Швейцарский франк 95,5674
Японская иена** 47,6001

*За 10. **За 100.